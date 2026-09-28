Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) ha anunciado la apertura de inscripciones para participar en la segunda subasta de Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo prevista para el año 2026. Este proceso representa una oportunidad relevante dentro de las políticas urbanas del Distrito, ya que estos certificados son instrumentos esenciales para avanzar en el desarrollo urbano y apoyar la sostenibilidad ambiental en la ciudad. Así lo informó RenoBo a través de su portal web, donde desde el 15 de septiembre de 2026 están disponibles los documentos oficiales para la inscripción; entre ellos se cuentan el reglamento de la subasta, el aviso de convocatoria y el formato de inscripción correspondiente.

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En esta convocatoria, RenoBo también ha puesto a disposición de los interesados la información que requiere la sociedad fiduciaria, especialmente para dar cumplimiento a los procesos de SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), mecanismo fundamental para garantizar la transparencia y seguridad de las transacciones. Como parte de este proceso, los ciudadanos deberán diligenciar y cargar la autorización para el tratamiento de datos personales antes del 13 de octubre de 2026, utilizando exclusivamente el enlace oficial proporcionado por la entidad.

El proceso de subasta, que se realizará en noviembre de 2026 según el cronograma publicado, constituye una estrategia de recaudo económico destinada a financiar iniciativas alineadas con los objetivos urbanos y ambientales establecidos por la administración distrital. Así lo destacó RenoBo en una publicación en la red social X (antes Twitter), donde subrayó la importancia del mecanismo no solo para fomentar el desarrollo urbanístico sino también para asegurar inversiones en sostenibilidad.

Para brindar transparencia y facilitar el acceso a la información, RenoBo mantiene actualizados los detalles del proceso y responde inquietudes a través de su sitio web y sus redes oficiales. De este modo, invita a todos los interesados a consultar los documentos e instrucciones ya publicados para participar con éxito en esta convocatoria, cuyo cumplimiento de requisitos será verificado rigurosamente antes de la subasta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la subasta de Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo de RenoBo?

Para participar en la subasta convocada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) los interesados deben consultar y completar el reglamento, el aviso de convocatoria y el formato de inscripción, disponibles en la web oficial de la entidad. Además, es indispensable diligenciar y cargar el formato de autorización de datos personales y cumplir con los procesos que exige la sociedad fiduciaria, especialmente en el marco del SARLAFT, antes del 13 de octubre de 2026.

¿Para qué sirve el SARLAFT en el proceso de la subasta de RenoBo?

El SARLAFT, o Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, es un mecanismo establecido para garantizar que los recursos involucrados en la subasta provengan de fuentes legales. Este sistema, requerido por la sociedad fiduciaria, tiene como fin prevenir delitos financieros y asegurar la transparencia y seguridad dentro del proceso de adquisición de Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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