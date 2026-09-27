Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) advirtió sobre una forma de acercamiento utilizada por algunos delincuentes que, aunque puede parecer inofensiva al principio, en realidad representa un riesgo para la seguridad de la ciudadanía. Según información oficial citada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, los casos documentados demuestran que no todos los hurtos comienzan con intimidaciones directas o agresiones físicas; en varios incidentes, el punto de partida ha sido una conversación casual que escaló hacia una situación peligrosa.

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El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la SDSCJ detectó este patrón luego de atender más de una decena de asistencias recientes, principalmente relacionadas con personas adolescentes entre 13 y 17 años y jóvenes de 18 a 22 años. De acuerdo con la entidad, estos registros permiten encontrar coincidencias útiles con fines preventivos; no obstante, la SDSCJ aclara que no se puede afirmar, con la información disponible, que se trate de una modalidad delictiva generalizada en Bogotá.

La dinámica identificada consiste en que el presunto delincuente se acerca a la víctima con la apariencia de una plática ordinaria, usualmente a través de una pregunta o comentario trivial. La interacción cambia de tono cuando el desconocido empieza a hacer preguntas sobre los acompañantes de la víctima, menciona supuestos vínculos con grupos delincuenciales o con actividades relacionadas con el consumo de drogas, o introduce advertencias sobre presunto control territorial en la zona. Incluso, pueden pedir a la persona que muestre su teléfono celular o revele información personal para “demostrar” que no está vinculada a ninguna actividad ilícita.

Frente a este tipo de situaciones, la recomendación de la SDSCJ es concreta: usted no debe demostrar nada a personas desconocidas. Si se percata de la situación a tiempo, es preferible terminar la conversación, evitar entregar datos personales o pertenencias y dirigirse de inmediato hacia un espacio seguro o donde haya otras personas. Si la situación ya implica amenazas directas, uso de armas o peligro para la integridad, los expertos advierten que no debe intentarse ninguna confrontación ni resistencia física; la prioridad es resguardarse y buscar ayuda tan pronto sea seguro hacerlo. Finalmente, la SDSCJ enfatiza denunciar cualquier hecho delictivo llamando a la Línea 123.

¿Cómo puede una conversación sencilla convertirse en un intento de hurto en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, existen situaciones en las que un delincuente se acerca a la víctima iniciando una conversación aparentemente normal. El riesgo aparece cuando el tono cambia: se hacen preguntas personales, se presiona para mostrar objetos como el celular o se intenta intimidar insinuando relaciones con grupos criminales. Es en esa transformación de la conversación donde ocurre el intento de hurto.

¿Qué medidas recomienda la Secretaría Distrital de Seguridad si una persona es abordada por desconocidos?

La principal recomendación de la SDSCJ es no proporcionar información personal ni pertenencias, finalizar la interacción lo antes posible y buscar un lugar seguro. Si la situación escala a amenazas o implica armas, se debe priorizar la integridad y pedir ayuda cuando sea seguro, absteniéndose de provocar o resistirse físicamente. Además, se debe reportar lo sucedido a la Línea 123.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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