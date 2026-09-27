Por: El Espectador

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La Línea 2 del Metro de Bogotá está diseñada para conectar la calle 72 con avenida Caracas hasta el sector de Fontanar del Río, en Suba, cubriendo un trayecto de 15,5 kilómetros. Este recorrido atravesará las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, fortaleciendo la red de transporte en el norte y noroccidente de la ciudad. Según la Empresa Metro de Bogotá, el proyecto contempla once estaciones, de las cuales diez serán subterráneas y una elevada ubicada en la calle 72 con avenida Caracas. Esta estación funcionará como nodo de integración, permitiendo la conexión directa con la Línea 1 del Metro y con la troncal de TransMilenio que opera en ese corredor.

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A pesar de que el trazado y las ubicaciones de las estaciones ya fueron definidos, las obras de la Línea 2 aún no han comenzado, ya que el proyecto sigue en etapa de licitación. La Empresa Metro evalúa en este momento las solicitudes de tres consorcios internacionales interesados en la construcción, mantenimiento y operación de la línea, que se aspira entre en funcionamiento en 2035. Este proceso de selección cuenta con respaldo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial y la CAF.

El trazado de la Línea 2 partirá en el nororiente y cruzará la ciudad por ejes principales como la avenida NQS, carrera 68, avenida Boyacá, carrera 80 y avenida Ciudad de Cali, hasta llegar al sector de Fontanar del Río, donde también estará el patio taller de los trenes. El recorrido, que hoy puede tomar más de una hora en transporte público convencional, se reducirá a aproximadamente 20 minutos, beneficiando principalmente a quienes residen en los extremos del norte y noroccidente.

Las once estaciones de la línea incluyen la elevación en calle 72, que permitirá la transferencia entre líneas y otros sistemas de TransMilenio en cinco corredores: Caracas, NQS, carrera 68, calle 80 y avenida Ciudad de Cali. El sistema usará tecnología automática de nivel GoA4, que opera sin conductor y permitirá movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora por sentido. Según la Empresa Metro de Bogotá, el proyecto acercará entre 450.000 y 500.000 habitantes al sistema de transporte público, con un potencial de beneficiar a 2,5 millones de personas y ahorrar 46,3 millones de horas de viaje al año. Además, en el primer año de operación, se espera una reducción de 87.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, al suplantar viajes en medios más contaminantes.

Tras un primer proceso licitatorio fallido, la contratación fue reiniciada. Los consorcios que aspiran a construir la obra son APCA ML2 Bogotá, APCA Metro Capital L2 y APCA Bogotá Metro Capital, cuyos miembros presentan capacidades internacionales, financieras y técnicas. La adjudicación se espera para 2027, con inicio de operaciones proyectado en 2035, en un esquema de financiación estructurado por $34,9 billones entre la Nación y el Distrito.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 2 del Metro de Bogotá y cómo se integrarán con TransMilenio?

La Línea 2 contará con once estaciones, iniciando con la única elevada en calle 72, que brindará conexión con la Línea 1 del Metro y cinco troncales de TransMilenio, incrementando así las opciones de movilidad y facilitando trasbordos en puntos estratégicos del norte y noroccidente de Bogotá.

¿Cuál es la fecha prevista de entrada en operación de la Línea 2 del Metro de Bogotá y por qué se modificó?

Actualmente, el inicio de funcionamiento comercial está proyectado para 2035, debido al retraso tras la falta de ofertas en el primer proceso licitatorio. El cronograma ajustado prevé la adjudicación del contrato en 2027 y el inicio de obras posteriormente, siempre que se logre culminar con éxito el proceso contractual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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