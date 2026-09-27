Por: Portal Bogotá

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La restricción de pico y placa en Bogotá para este lunes 28 de septiembre de 2026 vuelve a estar en el centro de atención, pues determina cuáles vehículos pueden transitar libremente por las vías de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), este lunes están autorizados para circular los vehículos particulares cuyos números de placa terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. En cuanto a los taxis, la normativa permite que circulen aquellos taxis cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

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La medida de pico y placa para particulares rige desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, mientras que para taxis el horario inicia a las 5:30 de la mañana y se extiende hasta las 9:00 de la noche, también según datos publicados por la Secretaría Distrital de Movilidad. La institución se encarga de publicar estos calendarios y controlar la correcta aplicación de la medida en el interior de la capital.

Para las personas interesadas en quedar exentas de la restricción, existe la alternativa del Pico y Placa Solidario. Esta opción permite a los propietarios de vehículos particulares pagar un valor determinado y de este modo estar habilitados para circular sin restricciones el día que aplica pico y placa para su placa. El trámite para solicitar esta excepción únicamente debe realizarse a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, específicamente ingresando a su sitio web www.movilidadbogota.gov.co. Es importante recalcar que la única forma de pago aprobada es mediante el botón de pagos seguros en línea (PSE) que se encuentra en esta plataforma.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha advertido reiteradamente que no cuenta con intermediarios ni otras páginas web autorizadas para gestionar o cobrar por esta modalidad, por lo que los ciudadanos deben evitar sitios falsos o intermediarios que ofrecen realizar el registro o pago para el Pico y Placa Solidario. Toda la información y el procedimiento legítimo está disponible únicamente en la web oficial de la entidad.

Quienes incumplan con el pico y placa pueden enfrentarse a sanciones económicas y otros inconvenientes legales. Por tal razón, la recomendación principal de la Secretaría Distrital de Movilidad es consultar siempre las fuentes oficiales para evitar fraudes y asegurarse de cumplir adecuadamente con la regulación vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles placas tienen permitido circular por el pico y placa en Bogotá este lunes 28 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, este lunes pueden circular los vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, y los taxis con placas que finalizan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos datos son oficiales y forman parte del calendario diario divulgado por la entidad para agilizar el tránsito en la ciudad.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo evitar fraudes?

El Pico y Placa Solidario es la modalidad que permite la circulación sin restricción a quienes realizan el pago autorizado a través de la página web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co). Es esencial evitar cualquier sitio o intermediario no oficial, pues la entidad insiste en que todo el proceso debe hacerse directamente, en línea y pagando exclusivamente por PSE.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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