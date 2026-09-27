Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para el lunes 28 de septiembre de 2026 en Bogotá, según el reporte oficial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), anticipa condiciones de cielos cubiertos y probabilidad de lluvias ligeras en diferentes sectores de la ciudad. Este informe es clave para quienes planean realizar actividades fuera de casa, pues contar con información precisa sobre el estado del tiempo puede ayudarle a evitar inconvenientes en su rutina diaria.

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De acuerdo con el IDIGER, durante la madrugada se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, con posibles lluvias ligeras en varias localidades, entre ellas Fontibón, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. La temperatura mínima estimada para el inicio del día es de 10 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo, común en esta época. En la mañana, el pronóstico se mantiene con cielo cubierto y nuevas probabilidades de lluvia, especialmente en Usme y Sumapaz, zonas que suelen presentar variaciones climáticas más marcadas por su ubicación y condiciones geográficas.

El Sistema Alerta Bogotá (SAB), herramienta mencionada en el reporte del IDIGER, facilita el monitoreo en tiempo real del clima en todo el Distrito Capital. Este sistema es fundamental para que la ciudadanía esté informada sobre posibles eventualidades y cambios meteorológicos. Para consultar la información del clima, SAB ofrece plataformas en línea y actualizaciones permanentes que pueden consultarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Una opción práctica para quienes desean información puntual sobre lluvias en Bogotá es consultar el portal ‘mapas.bogota.gov.co’. Allí, siguiendo unos sencillos pasos, usted puede seleccionar el tipo de mapa, escoger la opción ‘lluvias’, digitar una dirección específica y obtener datos actualizados sobre el clima en ese lugar. Este tipo de recursos digitales ayudan a planificar traslados, actividades al aire libre o simplemente estar prevenido.

Además, las recomendaciones proporcionadas por el IDIGER se complementan con información sobre servicios afectados por la meteorología, como posibles cortes de agua en localidades como Santa Fe, o la programación de puntos de vacunación en diferentes sectores de la ciudad, también para el lunes 28 de septiembre. Así, la ciudadanía puede anticiparse y programar su jornada sin contratiempos.

¿Dónde consultar el reporte del clima para Bogotá cada día?

El reporte del clima para Bogotá puede consultarse diariamente a través del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el Sistema Alerta Bogotá (SAB). Estas plataformas digitales brindan información actualizada sobre las condiciones meteorológicas y pueden ser revisadas en sus respectivos portales en internet.

¿Cómo funciona el mapa de lluvias de Mapas Bogotá?

El mapa de lluvias en ‘mapas.bogota.gov.co’ permite al usuario verificar en tiempo real las precipitaciones en zonas específicas de la ciudad. Solo debe seleccionar el tipo de mapa, elegir la opción de lluvias y digitar la dirección deseada para visualizar la información actual sobre el clima en esa ubicación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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