Por: Caracol TV

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Durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, los conductores de vehículos particulares en Bogotá deben prestar atención especial a la rotación del pico y placa para evitar inconvenientes en su movilidad diaria. De acuerdo con Noticias Caracol, la restricción estará vigente únicamente de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Es importante recalcar que la medida no se aplicará ni el sábado 3 ni el domingo 4 de octubre para vehículos particulares.

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La rotación del pico y placa funciona según el último dígito de la placa del vehículo y se divide en dos grupos alternados. En los días impares, están habilitados para circular los vehículos cuyos números de placa terminan en 1, 2, 3, 4 o 5; en los días pares, pueden circular aquellos terminados en 6, 7, 8, 9 o 0, según información suministrada por Noticias Caracol.

De esta manera, el lunes 28 de septiembre circularán los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; el martes 29, podrán circular los de placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; y así sucesivamente durante los días hábiles, alternando en cada jornada. La recomendación principal para los conductores es consultar con anticipación qué grupo de placas tiene permitido movilizarse diariamente y organizar sus recorridos en función del calendario vigente.

Sobre las sanciones, circular en horario restringido implica exponerse al comparendo C14, vigente en 2026 con una multa de 875.445 pesos, correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales. Además del valor de la multa, la inmovilización del vehículo podría acarrear mayores costos por los servicios de grúa y patios.

En caso de requerir desplazamientos en días de restricción, existe la alternativa del Pico y Placa Solidario, un permiso ofrecido por la Secretaría Distrital de Movilidad. Los propietarios pueden adquirirlo para uno, treinta o ciento ochenta días, teniendo como valores base 70.294 pesos por día, 561.808 pesos por mes y 2.809.311 pesos por seis meses. El valor final puede variar según aspectos como modelo, combustible, valor del vehículo, impacto ambiental y sitio de registro.

Es fundamental realizar este trámite únicamente en la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, utilizando el canal de pago electrónico PSE. Así, se previenen fraudes y la entrega de información personal a páginas no autorizadas, tal como lo señaló Noticias Caracol.

¿Cómo se determina la rotación del pico y placa en Bogotá para vehículos particulares?

La rotación se establece de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo. Los días impares circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras los días pares lo hacen las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, según el cronograma definido por la Secretaría Distrital de Movilidad y reportado por Noticias Caracol.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo puede solicitarlo un conductor en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es un permiso especial ofrecido por la Secretaría Distrital de Movilidad que permite circular durante días restringidos, y puede adquirirse por uno, treinta o ciento ochenta días. El trámite solo se realiza a través de los canales institucionales y el pago es electrónico, garantizando seguridad en la transacción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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