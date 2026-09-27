Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a participar en el Quinto Salón de Artistas Arte a la KY 2026, una exposición que recoge 13 propuestas inéditas de pintoras, pintores y dibujantes seleccionados con base en el eje curatorial ‘La ciudad en proceso’. Esta muestra puede visitarse de manera gratuita desde el primero de octubre hasta el 20 de noviembre de 2026 en el Museo de Bogotá. De acuerdo con el portal oficial de Bogotá, el proyecto es una apuesta por apoyar y visibilizar el arte y la cultura local, abriendo espacios de encuentro entre la comunidad, los y las artistas, y las transformaciones que atraviesa la ciudad.

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Martín Ortigosa Durán, líder de la Línea Especial de Artistas en espacio público - Arte a la KY, expone que la exposición reúne propuestas que exploran transformaciones, memorias y formas de habitar Bogotá, a partir de experiencias y dinámicas surgidas principalmente en la carrera Séptima. Los y las artistas que forman parte de esta edición destacan por realizar su trabajo artístico en el espacio público, llevando sus prácticas a la vida cotidiana de la ciudad, pero en esta oportunidad se encuentran con la ciudadanía en un escenario convencional de exhibición como lo es el Museo de Bogotá. De esta forma, el evento busca acercar a los públicos a distintas miradas artísticas sobre una urbe que está en permanente cambio.

El Salón de Artistas Arte a la KY tiene como objetivos principales ampliar la circulación y visibilidad de dichas prácticas artísticas, además de propiciar oportunidades para que las obras sean promovidas y comercializadas. Cada artista participante aporta su propia visión y narrativa sobre la ciudad, permitiendo al público conocer diversos relatos sobre el proceso de transformación urbana y la manera en que se construyen las memorias colectivas.

De acuerdo con las palabras de Ortigosa, la exposición también permite reflexionar sobre cómo el arte en el espacio público influye en la forma en que los ciudadanos observan y habitan Bogotá. El Quinto Salón se inaugura el primero de octubre a las 5:30 p. m. y constituye una invitación para todas las personas interesadas en acercarse a las experiencias de los artistas y en descubrir cómo el arte puede dialogar con el día a día urbano de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el eje curatorial del Quinto Salón de Artistas Arte a la KY 2026?

El eje curatorial ‘La ciudad en proceso’ define la selección y el contexto de las obras exhibidas en el Quinto Salón de Artistas Arte a la KY 2026. Este concepto explora las transformaciones, memorias y dinámicas urbanas propias de Bogotá, resaltando las distintas formas de habitar la ciudad dentro de contextos cambiantes y en permanente construcción.

¿Dónde y cuándo se puede visitar la exposición ‘La ciudad en proceso’ en Bogotá?

La exposición ‘La ciudad en proceso’, que corresponde al Quinto Salón de Artistas Arte a la KY, está disponible de manera gratuita para el público desde el primero de octubre hasta el 20 de noviembre de 2026 en el Museo de Bogotá. Este espacio ofrece la oportunidad de acercarse a las prácticas artísticas surgidas en el espacio público y a la visión de los y las artistas sobre la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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