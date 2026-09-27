Por: Portal Bogotá

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En el marco de las acciones de patrullaje, vigilancia y control, integrantes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio capturaron en flagrancia a dos ciudadanas por el delito de lesiones personales. Este procedimiento tuvo lugar en la estación Avenida Chile, situada en la localidad de Barrios Unidos, luego de que los uniformados respondieran de manera inmediata a voces de auxilio que alertaban sobre un altercado que alteraba el orden público.

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Al llegar al sitio, los agentes sorprendieron a dos mujeres que agredían físicamente a una guarda de seguridad del sistema TransMilenio. De acuerdo con la información suministrada, la situación se habría originado cuando la guarda intervino ante lo que parecería ser una evasión al pago del pasaje por parte de las detenidas. Este hecho requirió la intervención directa de las autoridades para controlar la situación y proteger la integridad de la funcionaria afectada.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) informó sobre este suceso a través de sus canales oficiales, rechazando tajantemente las acciones de las agresoras y recordando que deberán responder ante la justicia por sus actos. La entidad reiteró que, sin importar la actitud asumida por las infractoras, como lo muestra el mensaje divulgado en X (antes Twitter), deberán afrontar el proceso judicial correspondiente por el presunto cometimiento de lesiones personales.

La Policía Nacional procedió a leer los derechos de las personas capturadas, cumpliendo con los protocolos legales, para posteriormente dejarlas a disposición de las autoridades competentes encargadas de avanzar con el proceso de judicialización. Este caso no es aislado: en lo que va corrido del año, el grupo encargado del transporte masivo en Bogotá ha logrado la captura en flagrancia de 1.498 personas vinculadas a distintos delitos, demostrando el despliegue de estrategias y controles permanentes para proteger a los usuarios del sistema TransMilenio.

Las autoridades insisten en la importancia de resolver conflictos a través del diálogo y reportar cualquier situación irregular o de intolerancia, invitando a la ciudadanía a comunicarse a la Línea de Emergencias 123 o acudir al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano. La denuncia oportuna representa una herramienta clave para el avance de investigaciones y la aplicación de sanciones, contribuyendo a la meta de que Bogotá sea una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del incidente registrado en la estación Avenida Chile de TransMilenio?

Según informó la Policía Nacional, el incidente se habría originado cuando una guarda de seguridad intentó intervenir ante una posible evasión del pago del pasaje por parte de dos mujeres. Estas ciudadanas reaccionaron de manera violenta, agrediendo físicamente a la funcionaria, lo que motivó la captura en flagrancia por lesiones personales.

¿Qué significa ser capturado en flagrancia y cuáles son las implicaciones legales?

Ser capturado en flagrancia implica que la persona es detenida justo en el momento de cometer un delito o inmediatamente después, mientras huye o es sorprendida con elementos relacionados con el hecho. En estos casos, las autoridades deben informarles sus derechos como capturados y ponerlos bajo disposición de la justicia para iniciar el proceso de judicialización por el delito correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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