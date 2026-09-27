Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá anunció cómo se aplicará la medida de “pico y placa” para vehículos particulares durante la semana comprendida entre el lunes 28 de septiembre y el domingo 4 de octubre de 2026. Esta estrategia, diseñada para regular la circulación vehicular y reducir la congestión en las principales vías de la capital, establece turnos alternos para los automóviles según el último dígito de la placa.

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De acuerdo con la SDM, los vehículos particulares podrán circular en días impares si su placa termina en 1, 2, 3, 4 o 5. Por el contrario, los carros cuya placa termina en 6, 7, 8, 9 o 0 podrán movilizarse en los días pares. El horario de la medida se mantiene de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., vigente de lunes a viernes; los sábados, domingos y días festivos, el “pico y placa” no se aplica, según lo señaló la entidad.

Para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, el detalle diario es el siguiente: el lunes 28 y el miércoles 30 de septiembre, así como el viernes 2 de octubre, están autorizados los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El martes 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre podrán transitar los carros cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 3 y domingo 4 de octubre están exentos de la restricción.

La SDM enfatizó la importancia de consultar siempre fuentes oficiales para verificar la vigencia de la información y evitar sanciones. Además, la entidad advirtió sobre la existencia de sitios web falsos que ofrecen el ‘Pico y Placa Solidario’, una alternativa que consiste en la posibilidad de pagar para estar exento de la restricción. Según la SDM, el único canal oficial autorizado para realizar el trámite es la página www.movilidadbogota.gov.co, accediendo al botón de PSE dentro de la plataforma. La institución aclaró que no existen intermediarios ni otros portales habilitados para gestionar este permiso.

Así, la Secretaría Distrital de Movilidad hace un llamado a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta el calendario semanal, y reitera la importancia de no dejarse engañar por páginas fraudulentas. De este modo, los bogotanos pueden evitar sanciones y contribuir al ordenamiento vial en la ciudad.

¿Cómo funciona el ‘pico y placa’ para vehículos particulares en Bogotá durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026?

Durante esa semana, los carros particulares con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular en días impares (martes 29, jueves 1), mientras que los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 lo hacen en días pares (lunes 28, miércoles 30, viernes 2). Los sábados y domingos no hay limitación por “pico y placa”. El horario es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a viernes.

¿Qué es el ‘Pico y Placa Solidario’ y cómo se realiza el trámite oficial en Bogotá?

El ‘Pico y Placa Solidario’ es una opción que permite a los conductores pagar para quedar exentos temporalmente de la medida, siempre y cuando el trámite se haga en la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad: www.movilidadbogota.gov.co. El pago debe realizarse exclusivamente con el botón PSE en la página oficial; no hay intermediarios ni otros sitios autorizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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