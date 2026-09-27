Por: El Espectador

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La Semana de la Bicicleta 2026 dará inicio este domingo 27 de septiembre en Bogotá y tendrá una agenda repleta de actividades orientadas hacia la inclusión, la seguridad y el fortalecimiento de la movilidad sostenible en la ciudad. Según información disponible del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría Distrital de Movilidad, la edición número 19 de este evento se extenderá hasta el jueves 1 de octubre, e integrará su programación con la Semana de la Seguridad Vial, que continuará hasta el sábado 3 de octubre.

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El evento ofrece una variada agenda con más de 30 actividades gratuitas bajo el lema “Tu movida nos integra”, con el objetivo de resaltar la importancia de la bicicleta no solo como medio de transporte, sino también como un instrumento para la integración social y la seguridad vial. Entre los eventos principales está la Salida MTB (ciclomontañismo) al Alto de la Viga, desde el parque El Renacimiento pasando por puntos emblemáticos como la avenida Circunvalar y el Alto del Verjón, hasta culminar en el Alto de la Viga. Este recorrido es gratuito, dirigido a 200 participantes, aunque, de acuerdo con el IDRD, aún no se han confirmado detalles logísticos como el horario o mecanismo de inscripción.

Otra actividad destacada es el Ciclopaseo a Ciegas, previsto en la calle 26 con carrera 19B entre las 8:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, invitando a personas con y sin discapacidad visual a compartir la experiencia de desplazarse en bicicletas tándem. Paralelamente, en la misma zona funcionará la Ciclovía Te Cuida, que combinará recreación y ejercicio físico, disponible hasta las 12:30 p. m. En este contexto de integración e inclusión se reconoce también a 30 mujeres que culminaron procesos de aprendizaje en la Escuela de la Bicicleta, como parte de la estrategia de equidad de género “Más Mujeres en Bici”.

La formación y la seguridad serán pilares clave de la agenda. Durante la apertura se lanzará el primer curso distrital de seguridad vial para ciclistas, estructurado en tres componentes: uno teórico sobre normas de tránsito y prevención de riesgos; otro enfocado al mantenimiento preventivo de la bicicleta; y un tercero con actividades prácticas de equilibrio, frenado y maniobras. Además, para niños y niñas hasta 10 años, se implementará un Moviparque que simula entornos urbanos para enseñar normas básicas de tránsito.

De acuerdo con la Encuesta de Movilidad Bogotá-Región, actualmente se realizan 886.655 viajes diarios en bicicleta en la capital. A junio de 2026, la ciudad dispone de 683 kilómetros de cicloinfraestructura y más de 85.000 espacios de parqueo para bicicletas. Además, programas como Al Colegio en Bici y BiciParceros beneficiaron el mismo año a miles de estudiantes y familias, fortaleciendo la seguridad de quienes se desplazan sobre dos ruedas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades habrá en la Semana de la Bicicleta 2026 en Bogotá?

La Semana de la Bicicleta 2026 incluirá recorridos deportivos como la Salida MTB al Alto de la Viga, el Ciclopaseo a Ciegas, espacios pedagógicos y formativos como el curso de seguridad vial para ciclistas, reconocimientos a mujeres ciclistas y un Moviparque educativo para niños, todo de acuerdo con la agenda oficial del IDRD y la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cuál es la importancia de la bicicleta en la movilidad de Bogotá según cifras oficiales?

Según la Encuesta de Movilidad Bogotá-Región y datos de la Secretaría de Movilidad, la bicicleta representa cerca del 7 % de los desplazamientos diarios en la ciudad, con más de 886.000 viajes por día, cifras que reflejan su creciente relevancia en la movilidad urbana de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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