Por: El Espectador

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Un nuevo episodio de robo a mano armada sacudió la tranquilidad de los habitantes de Bella Suiza, en la localidad de Usaquén, luego de que una cafetería fuera asaltada en la tarde del sábado 26 de septiembre. El hecho quedó captado en el video de una cámara de seguridad y fue conocido solo cuatro días después del primero de otros dos robos cometidos en establecimientos similares del sector de Santa Bárbara Occidental, también en Usaquén. Estos incidentes han puesto en evidencia una seguidilla de robos que, entre el 22 y el 26 de septiembre, han tenido como escenario tres cafeterías de la localidad, aunque hasta ahora no hay información oficial que permita vincular estos delitos a un mismo grupo delincuencial.

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De acuerdo con vecinos del sector, los casos de robos se han vuelto recurrentes, aumentando la percepción de inseguridad en la zona. Algunos habitantes aseguran que entre uno y dos atracos tendrían lugar diariamente en Bella Suiza; sin embargo, tal afirmación no cuenta con respaldo de un informe oficial específico. Las cifras públicas sobre hurtos en Bogotá se presentan por localidad y tipo de delito, lo que impide establecer la frecuencia real de estos hechos en un barrio en particular, según información divulgada por la base de Datos Abiertos Bogotá.

Los tres asaltos recientes iniciaron el martes 22 de septiembre, cuando un hombre armado entró a un café de Santa Bárbara Occidental y, tras intimidar a los presentes, huyó en moto junto a un cómplice. La mañana siguiente, en otro local del mismo sector, un ladrón armado amenazó a un cliente y le robó joyas, empleando un proceder similar al del día anterior. El tercer caso, en Bella Suiza, ocurrió el sábado siguiente. A pesar de la cercanía temporal y geográfica de los hechos, no existe confirmación oficial sobre si los responsables son los mismos ni si existe un patrón definido.

Entre enero y agosto de 2026, Bogotá registró 75.863 hurtos a personas, lo que representa una reducción del 13,9 % frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo. En Usaquén, los asaltos a personas disminuyeron un 7,6 %, pasando de 5.549 a 5.127 casos. Por su parte, el hurto a comercio en la localidad aumentó un 11,8 %, alcanzando 2.000 reportes en el mismo periodo. Aun así, las fuentes no desagregan la cantidad de incidentes ocurridos específicamente en cafeterías o en Bella Suiza.

Otros sectores de Bogotá también han sido escenario de robos armados similares en lo corrido de 2026, destacándose episodios en Chapinero Alto y Puente Aranda, algunos de los cuales concluyeron con capturas y recuperación de bienes hurtados. Sin embargo, la percepción de inseguridad persiste, alimentada por la seguidilla de hechos reportados recientemente.

¿Cuántos robos se han reportado en cafeterías de Usaquén en septiembre?

Hasta el 26 de septiembre, se han divulgado tres robos armados en cafeterías de la localidad de Usaquén, de acuerdo con las denuncias y registros conocidos. Las autoridades no han confirmado si estos atracos fueron cometidos por los mismos responsables ni han publicado cifras oficiales detalladas por sector o establecimiento.

¿Qué información arrojan los datos de hurtos en Usaquén y qué significa “hurto a comercio” en estos reportes?

Entre enero y agosto de 2026, se registraron 5.127 casos de hurto a personas y 2.000 de hurto a comercio en Usaquén. El término “hurto a comercio” hace referencia a robos cometidos en establecimientos comerciales, pero no especifica el tipo de local ni si los sucesos ocurrieron con armas. Por tanto, no se puede determinar cuántos de estos hechos corresponden a cafeterías o locales como los de Bella Suiza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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