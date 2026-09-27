Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La capital colombiana se prepara para recibir una programación artística pensada para disfrutar en familia gracias al trabajo conjunto entre el Festival Mamarracho Fiesta Casera Payasa Vol. 9 y el programa Culturas en Común, una iniciativa liderada por el Instituto Distrital de las Artes - Idartes. Según información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, durante los meses de septiembre y octubre, bogotanos y visitantes podrán asistir a cuatro funciones gratuitas que llegarán a diferentes localidades, siempre con acceso libre hasta completar el aforo en cada espacio.

Sigue a PULZO en Discover

El inicio de la programación está marcado por la obra ImproClown!, propuesta de la agrupación Pim Pam Pum. Este espectáculo destaca por mezclar el clown —una disciplina que explora la comicidad física y emocional—, la improvisación teatral, el stand up y el teatro cómico. De acuerdo con Idartes, los encargados de llevar esta experiencia a escena son tres payasos especializados en la técnica de improvisación y en teatro físico, quienes estructuran cada muestra en torno a la interacción con el público, logrando que cada presentación sea diferente, dinámica y abierta a la espontaneidad. ImproClown! se presentará el 29 de septiembre a las 2:00 p. m. en la IED Misael Pastrana Borrero, ubicada en Rafael Uribe Uribe, y el 30 de septiembre a las 10:00 a. m. en el Centro de Desarrollo Comunitario Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar.

Luego, la agenda se enriquece con la participación de la compañía española María Andrés, reconocida por propuestas donde el humor y la reflexión convergen. Su obra Frágil invita a reírse de uno mismo a través de escenas que giran alrededor de las caídas, retratando la importancia de levantarse de manera constante y creativa. Culturas en Común, en articulación con el Festival Mamarracho, presentará esta obra el 6 de octubre a las 2:00 p. m. en el Salón Comunal Bosa Carbonell y el 10 de octubre a las 4:30 p. m. en Il Nido del Gufo, en Suba.

De esta forma, Idartes busca conectar a diversas comunidades con las artes escénicas, tendiendo puentes entre artistas y espectadores en entornos que celebran la alegría, el juego y el encuentro. Todas las actividades mencionadas son de entrada libre hasta completar aforo, tal como confirma información oficial del programa Culturas en Común.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en las funciones del Festival Mamarracho Fiesta Casera Payasa Vol. 9 en Bogotá?

Para asistir a cualquiera de las funciones programadas en diversas localidades, usted simplemente debe acercarse al lugar y fecha indicados en la programación oficial, pues la entrada es libre y sujeta al aforo disponible. No se requiere inscripción previa.

¿Qué tipo de espectáculos presenta el programa Culturas en Común del Idartes?

El programa Culturas en Común, coordinado por el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, ofrece espectáculos que combinan clown, improvisación teatral, humor y movimiento, con propuestas diseñadas para fomentar la interacción y el disfrute familiar en distintos espacios culturales de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z