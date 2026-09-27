Por: Portal Bogotá

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El nuevo puente peatonal sobre la avenida Boyacá con calle 12B, frente al centro comercial El Edén en Bogotá, comenzó a funcionar oficialmente el 27 de septiembre, como parte de las obras del Plan de Implantación Alsacia lideradas por el mismo centro comercial, bajo la promoción de Bienes y Comercio S.A., y en coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). La habilitación de este puente representa un avance significativo, pues elimina el paso semafórico provisional que existía desde 2019 sobre la calle 12B, mejorando la movilidad para alrededor de 127 000 vehículos que circulan diariamente por esa vía, de acuerdo con información oficial del IDU.

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Según datos entregados por el IDU, esta obra beneficiará directamente a más de 92 000 personas en los barrios Villa Alsacia, Nuevo Techo y zonas vecinas, facilitando un cruce seguro no solo para los peatones, sino también para quienes presentan alguna discapacidad o se desplazan con bicicletas. Lina Fernanda Alsina, gerente de El Edén, expresó que culminar el proyecto es un motivo de orgullo y destacó que la colaboración entre entidades distritales y el sector privado permitió avanzar tras más de 8 años de intentos de construcción. Orlando Molano, director del IDU, reafirmó la instrucción clara del alcalde Carlos Fernando Galán para destrabar las obras pendientes y hacer realidad mejoras en la infraestructura pública local.

La estructura destaca por sus 170 metros de longitud, 5,60 metros de altura (gálibo) y 6,74 metros de ancho. El diseño responde a criterios de movilidad incluyente: la pintura azul delimita la ruta peatonal y el acceso directo al centro comercial, mientras que la franja roja define el camino sugerido para personas con discapacidad y ciclistas que llevan la bicicleta en la mano. El puente cuenta, además, con canaletas para facilitar el traslado de bicicletas y un ascensor con capacidad de 20 personas, instalado como solución provisional mientras se resuelve la construcción de la rampa occidental.

Un reto persistente es la ocupación ilegal de espacio público en el costado occidental, donde tanques y pozos de una estación de servicio han impedido finalizar la obra en ese sector. Molano afirmó que esperan un fallo judicial de segunda instancia para poder terminar la rampa faltante. Mientras tanto, el IDU continúa con las acciones legales para lograr la restitución del predio, el retiro de tanques de combustible, el saneamiento del suelo y, finalmente, la culminación total del proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características del nuevo puente peatonal de El Edén en Bogotá?

El puente peatonal de El Edén, construido en el marco del Plan de Implantación Alsacia, tiene una longitud total de 170 metros (incluidas rampas), un gálibo de 5,60 metros y un ancho útil de 6,74 metros. Su diseño prioriza la movilidad incluyente, señalizando rutas para peatones, personas con discapacidad y ciclistas. Dispone de un ascensor con capacidad para 20 personas y canaletas en las escaleras para el fácil traslado de bicicletas.

¿Por qué no se ha terminado la rampa occidental del puente peatonal de El Edén?

La construcción de la rampa del costado occidental aún no se completa debido a una ocupación ilegal de espacio público por parte de una estación de servicio, donde existen tanques y pozos de monitoreo. Esta situación ha dificultado el avance, por lo que el IDU está esperando un fallo judicial que permita liberar el área y así culminar la obra de manera definitiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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