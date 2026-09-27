Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá continúa ajustándose a las necesidades de sus habitantes y a las dinámicas propias de la ciudad. Este lunes 21 de septiembre, la empresa TransMilenio, encargada del sistema de transporte masivo en la capital colombiana, informó sobre una modificación en el recorrido de la ruta B947 Arrayanes/A947 Br. Campín. Este ajuste, de acuerdo con la información publicada por TransMilenio en su portal oficial, afecta los sectores de la autopista Norte y la avenida calle 222, puntos estratégicos en el norte de la ciudad.

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El cambio en la ruta tiene como fin optimizar los desplazamientos de quienes transitan habitualmente por estas zonas. Según los datos presentados por TransMilenio, el nuevo trazado busca ofrecer un servicio más eficiente y adaptado a la demanda de los usuarios, facilitando la movilidad tanto en días laborales como en jornadas de descanso. De lunes a sábado, la ruta funcionará desde las 4:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, mientras que los domingos y festivos operará entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Estos horarios fueron confirmados a través de una publicación en la red social X (antes conocida como Twitter), en donde TransMilenio hizo el anuncio oficial.

Ante estos ajustes, la entidad recomienda a los usuarios consultar el estado actualizado de la operación y planificar sus trayectos con anticipación utilizando la aplicación oficial TransMiApp o a través del sitio web de TransMilenio. Dichas plataformas permiten acceder a información en tiempo real sobre rutas, paraderos y condiciones del servicio, lo que resulta especialmente útil en una ciudad con alta demanda de transporte público como Bogotá.

Estos cambios enfatizan la importancia de mantener a la ciudadanía informada y de adaptarse a los requerimientos de movilidad. TransMilenio, por su parte, asegura que los detalles del nuevo recorrido están disponibles para consulta tanto en la aplicación móvil como en su portal web, facilitando así la experiencia de viaje de quienes emplean el sistema diariamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos horarios de la ruta B947 Arrayanes/A947 Br. Campín en TransMilenio?

La ruta B947 Arrayanes/A947 Br. Campín opera de lunes a sábado desde las 4:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, y los domingos y festivos desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, según la información suministrada por TransMilenio.

¿Dónde consultar los recorridos y novedades de las rutas de TransMilenio?

TransMilenio recomienda consultar la información detallada sobre recorridos y novedades a través de la aplicación oficial TransMiApp o en el sitio web de la entidad, donde se puede acceder a actualizaciones y detalles de todas las rutas y horarios del sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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