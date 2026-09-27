Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), continúa desarrollando labores enfocados en la sostenibilidad y la conservación ambiental en la capital. En esta ocasión, la intervención se realizó en la Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) del sector Bosa-Apogeo, donde fueron transformados 42 metros cuadrados de espacio público. En esta área, se sembraron 300 plantas polinizadoras, lo que beneficiará directamente a los 3.200 estudiantes del colegio Nuevo Chile, así como a 1.600 habitantes de la zona, de acuerdo con información oficial divulgada por la administración distrital.

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Este nuevo jardín fue conformado con especies como asclepias, lantanas, lirios amarillos, rayitos, salvias y suculentas. La iniciativa permitirá que la comunidad experimente una mejora en las condiciones ambientales, especialmente durante episodios de sequía, ya que el sustrato sembrado puede absorber agua en época de lluvias, ayudando a disminuir la cantidad que escurre hacia el alcantarillado.

Adriana Soto, secretaria distrital de Ambiente, enfatizó que “cada metro cuadrado cuenta aquí en Bosa cuando llevamos naturaleza a un lugar donde antes no existía”, destacando que para quienes transitan por la zona, esta transformación representa una nueva manera de relacionarse con su entorno. Según sus palabras, la ZUMA busca permitir que la ciudadanía respire mejor, encuentre sombra contra el calor y disfrute de la presencia de naturaleza en las cercanías de sus viviendas y centros educativos.

La intervención de Bosa-Apogeo fue posible gracias a una inversión de $5.762.480, financiada por el proyecto ‘Bosa comprometida con la acción climática’, según lo comunicó Fabián Ramírez Cruz, alcalde local. Los trabajos incluyeron preparación del terreno, instalación de sustrato, siembra y señalización del nuevo espacio verde entre el 14 y el 24 de septiembre.

Las transformaciones no se limitan a un único punto. Otras obras en la localidad, como en el Jardín Infantil Olarte y la avenida Villavicencio, completan y expanden la intervención sobre 11.593 metros cuadrados de espacio público, parte de una estrategia que incluye siembra de árboles y jardines, control de emisiones contaminantes y monitoreo constante de la calidad del aire. En total, la ZUMA de Bosa-Apogeo —la primera del Distrito Capital— alcanza cinco barrios, con aproximadamente 35.000 habitantes, y ha sido reconocida internacionalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) y cómo beneficia a Bosa?

La Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) es una estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá que busca transformar espacios públicos en áreas verdes, especialmente en las zonas más afectadas por la contaminación del aire. En Bosa, esta iniciativa mejora el ambiente al plantar jardines y árboles, reduce la contaminación al atrapar material particulado y ayuda a regular la temperatura, generando beneficios directos a estudiantes y vecinos.

¿Qué especies de plantas polinizadoras se sembraron en Bosa-Apogeo y cuál es su función ambiental?

En el jardín de Bosa-Apogeo se sembraron especies como asclepias, lantanas, lirios amarillos, rayitos, salvias y suculentas. Estas plantas atraen polinizadores fundamentales para la reproducción vegetal, embellecen el entorno y ayudan a mejorar la calidad del aire, facilitando la retención de contaminantes y enriqueciendo la biodiversidad urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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