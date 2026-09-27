Por: Portal Bogotá

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En la zona rural de Usme, ubicada en Bogotá, se ha gestado un proceso de transformación territorial liderado por firmantes de paz, víctimas del conflicto armado, campesinos y familias de la región. Según información publicada por la Alcaldía Local de Usme, la Granja Agroecológica Tíbares se ha consolidado como un punto de encuentro donde la agroecología, la cultura y el diálogo comunitario son claves para fortalecer el tejido social.

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La iniciativa de Tíbares ha enfocado sus esfuerzos en procesos artísticos, encuentros comunitarios y espacios de formación continua. Niñas, niños, jóvenes y adultos—incluyendo personas que han vivido la violencia o que buscan reincorporarse a la sociedad tras el conflicto—participan activamente en actividades como teatro, música y creación audiovisual. Estas expresiones artísticas han sido construidas de manera colectiva, tomando como base los relatos del territorio y las vivencias de quienes integran el proceso. De acuerdo con la Alcaldía de Usme, estas actividades han permitido que la memoria y el diálogo sean herramientas fundamentales para construir confianza y reconocerse como comunidad.

Un aspecto destacado en la dinámica de la granja ha sido el papel de la música. En 2026, la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación realizó una jornada especial en Tíbares, en la que niñas y niños participantes del programa Alma Tíbares recibieron instrumentos musicales. Este acto buscó consolidar la formación artística como un escenario esencial en la búsqueda de la paz.

El proyecto de Tíbares no es un esfuerzo aislado, sino que se integra en una apuesta más amplia de formación en la que se articulan firmantes de paz, víctimas y organizaciones sociales alrededor de iniciativas ambientales, pedagógicas y comunitarias. Desde el distrito, la granja ha sido reconocida como un espacio vital para el encuentro y la reconstrucción del tejido social de Usme. En palabras de Rolando Acevedo, uno de los participantes, la reincorporación a la vida civil tras la firma de paz no puede darse de manera individual, sino en conjunto con la sociedad y el territorio.

La Alcaldía Local de Usme recalca que el apoyo a estos procesos se inscribe en una estrategia que prioriza el diálogo, la participación comunitaria y nuevas formas de convivencia, subrayando que la construcción de paz es una tarea cotidiana que también se da en los territorios.

¿Qué aporta la Granja Agroecológica Tíbares a la reconstrucción del tejido social en Usme?

La Granja Agroecológica Tíbares proporciona un espacio de encuentro donde convergen firmantes de paz, víctimas y comunidades rurales, permitiendo que, a través de procesos artísticos y comunitarios, se fortalezcan la confianza, el reconocimiento mutuo y la participación en proyectos comunes, aspectos fundamentales para la reconstrucción del tejido social según las autoridades locales.

¿Cómo utilizan el arte y la música los participantes de Tíbares para promover la paz en el territorio?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Usme y la Consejería Distrital de Paz, los procesos artísticos como el teatro, la música y la creación audiovisual se han trabajado colectivamente en la granja, a partir de experiencias del territorio; estos espacios permiten que niños, jóvenes y adultos compartan historias, fortalezcan la memoria y consoliden nuevas relaciones basadas en el diálogo y la confianza, apoyando así la construcción de paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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