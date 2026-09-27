Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá impulsa actualmente la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", orientada a fortalecer la convivencia y promover la resocialización. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda fue el escenario de un importante seminario que abordó temas como la convivencia, el autoconocimiento, la identidad y la comunicación. Esta actividad, desarrollada en conjunto con la Universidad del Rosario y la organización no gubernamental (ONG) Pazósfera, tuvo como protagonistas a mujeres privadas de la libertad.

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Durante el seminario, las asistentes pudieron explorar formas sanas de expresar sus emociones, con el objetivo de no causar daño ni a ellas ni a quienes las rodean, fomentando así una vida más tranquila y pacífica tanto en su interior como en su relación con el entorno. Según detalles entregados por la Secretaría, como parte de la experiencia se realizó un mural dentro de las celdas femeninas, con la guía de dos artistas urbanos. La intervención artística consistió en la frase “Todo pasa”, un mensaje que busca recordarle a las mujeres que, aunque estén afrontando las consecuencias de sus actos, ese periodo que viven será temporal.

La creación del mural no solo fue un ejercicio de arte colaborativo, sino que permitió resignificar el espacio de reclusión. Mediante la técnica de esténcil, las personas privadas de la libertad participaron activamente, apropiándose del espacio y construyendo colectivamente un nuevo sentido e identidad para el lugar. Así lo expresó Yeimi, una de las internas, al afirmar que esa frase se ha convertido en una motivación y una fuerza diaria para sobrellevar su situación en la URI de Puente Aranda.

El propósito de estas actividades, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, es que los centros de detención dejen de ser vistos únicamente como lugares de espera para una condena. Se busca que sean también espacios donde quienes han cometido errores logren aprender de ellos, con el objetivo de reintegrarse positivamente a la sociedad al culminar su condena.

En esa misma línea, la entidad informó que ha implementado estrategias para enfrentar el hacinamiento en las URI y en las estaciones de Policía de Bogotá. Como resultado, la ciudad logró reducir la cifra de hacinamiento del 172 % en agosto de 2025 al 30,6 % a finales del mismo mes, mostrando avances importantes en la garantía de espacios dignos y seguros para las personas privadas de la libertad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda el arte en la resocialización de mujeres privadas de la libertad en Bogotá?

El arte, como se evidenció en la URI de Puente Aranda, facilita procesos de expresión emocional y construcción colectiva. La elaboración del mural permitió que las mujeres resignificaran su espacio y fortalecieran vínculos con su entorno, aportando a su proceso de resocialización y promoviendo un ambiente de mayor convivencia y autoconocimiento.

¿Qué avances ha logrado Bogotá en la reducción del hacinamiento en las URI y estaciones de Policía?

Según información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Bogotá logró disminuir la cifra de hacinamiento del 172 % al 30,6 % entre agosto de 2025 y finales de ese mes, gracias a la implementación de diversas estrategias que buscan garantizar espacios seguros y dignos para las personas internas en las URI y estaciones de Policía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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