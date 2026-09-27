Por: El Espectador

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La tarde del sábado 26 de septiembre estuvo marcada por la alarma en la zona norte de Bogotá, cuando una densa columna de humo se elevó sobre el sector de Las Moyas, ubicado en la parte alta de Chapinero. De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos, la emergencia correspondió a un incendio forestal en los Cerros Orientales, cerca de la zona conocida como El Cable. Lo que inicialmente era una inquietud entre vecinos se convirtió rápidamente en un operativo complejo, dado el difícil acceso al área afectada, donde solo era posible llegar a pie.

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Para enfrentar la conflagración, la estrategia de las autoridades incluyó el despliegue de 20 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Según informes oficiales, el uso de drones fue fundamental, pues permitió identificar rutas seguras en medio de la montaña y orientar el ingreso del personal que combatió las llamas directamente. Este tipo de aeronaves no tripuladas resultó clave para definir los movimientos y distribuir a los equipos de respuesta en tres cuadrillas, quienes debieron avanzar a pie y utilizar herramientas manuales para su labor.

El procedimiento requirió la colaboración de las estaciones de Chapinero, Ferias y Caobos, que dispusieron una máquina extintora, un carro tanque y cuatro camionetas de respuesta rápida. Sin embargo, ninguna de estas pudo llegar hasta el foco mismo del incendio debido a las condiciones del terreno. Por esta razón, el personal continuó el trabajo con recursos portables y acceso limitado. Hacia las 5:20 de la tarde se evidenció una disminución significativa en la columna de humo, pero la situación no se dio por superada aún. No fue sino hasta las 7:12 de la noche que el Cuerpo Oficial de Bomberos confirmó que el fuego había sido controlado.

A pesar del control del incendio, las cuadrillas permanecieron en el área durante varias horas adicionales. Esta presencia se justificó por la necesidad de arrojar agua sobre la acumulación de material vegetal de pino, el cual tenía entre 40 y 60 centímetros de profundidad y retenía calor en el suelo. El balance del operativo reveló la complejidad del trabajo y, hasta el cierre del reporte, las autoridades no habían informado el tamaño del área afectada ni los daños ambientales generados, tampoco habían esclarecido el origen del fuego. Según el balance del Distrito, las condiciones de sequía, reducción de lluvias y fuertes vientos facilitaron la emergencia, por lo que se reiteró el llamado a evitar actividades de riesgo como fogatas o el abandono de colillas encendidas en senderos ecológicos.

¿Cómo respondieron los bomberos al incendio forestal en los Cerros Orientales de Bogotá?

La respuesta de los bomberos incluyó el despliegue de 20 integrantes y el uso de drones para identificar rutas seguras, debido a la imposibilidad de acceso vehicular. Tres cuadrillas avanzaron a pie, utilizando herramientas manuales y aplicando agua sobre la gruesa capa de material vegetal, hasta que el fuego fue controlado hacia las 7:12 de la noche. Las labores de enfriamiento continuaron varias horas después para evitar la reactivación del incendio.

¿Por qué el incendio en Las Moyas fue especialmente difícil de controlar?

El incendio en Las Moyas presentó retos particulares debido al difícil acceso, ya que los vehículos no podían llegar hasta el foco y el personal tuvo que desplazarse a pie. Además, la presencia de una gruesa acumulación de material vegetal de pino profundizó el riesgo y complicó la extinción total del fuego, razón por la que se requirieron labores adicionales de enfriamiento tras la contención inicial de las llamas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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