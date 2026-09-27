Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En una reciente intervención en el norte de Bogotá, las autoridades locales reforzaron los controles de seguridad, movilidad y uso del espacio público. De acuerdo con información divulgada por la Alcaldía Local de Chapinero, en la calle 86 con Avenida Circunvalar se instaló un puesto de control como parte de las iniciativas del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que tiene el objetivo de crear entornos más seguros y organizados para la población.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el desarrollo de la jornada, un total de 98 personas fueron intervenidas por los equipos encargados de la verificación y control en esa zona estratégica. De este procedimiento resultaron la imposición de 60 comparendos —sanciones administrativas reguladas por la legislación vigente—, así como la inmovilización de 10 vehículos que no cumplían con los requisitos establecidos por las normas de tránsito. Las acciones realizadas por las autoridades buscan no solo garantizar el orden en la vía pública, sino también proteger la integridad y el bienestar de quienes habitan y transitan por Chapinero.

Un aspecto destacado de la operación fue la recuperación de 69 metros cuadrados de espacio público, una medida clave para mejorar la movilidad y el acceso en la localidad. Este avance contribuye, según la Alcaldía Local de Chapinero, al uso adecuado de calles y andenes, fomentando condiciones más seguras para peatones, residentes, comerciantes y demás actores viales.

El operativo contó con la coordinación entre varias entidades distritales. Además de la Alcaldía Local de Chapinero, participaron la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Este trabajo conjunto evidencia el compromiso institucional en la ejecución de controles periódicos, especialmente en sectores identificados como prioritarios para la seguridad y la organización urbanas. Las autoridades recalcaron que continuarán con la realización de este tipo de intervenciones para consolidar entornos ordenados y seguros en la localidad.

Chapinero mantiene su apuesta por fortalecer la seguridad, optimizar la movilidad y garantizar la recuperación del espacio público, situando estas acciones como un eje fundamental en su gestión.

¿Cuáles fueron los resultados del operativo en Chapinero sobre seguridad y espacio público?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Chapinero, el operativo efectuado en la calle 86 con Avenida Circunvalar dejó como resultados la intervención de 98 personas, la imposición de 60 comparendos, la inmovilización de 10 vehículos y la recuperación de 69 metros cuadrados de espacio público, todo en el marco de las estrategias distritales para mejorar la seguridad y la movilidad.

¿Qué entidades participaron en el control realizado en Chapinero y cuál fue su rol?

En el operativo intervinieron la Alcaldía Local de Chapinero, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Cada una aportó en tareas de verificación, control de tránsito y recuperación del espacio público, demostrando el trabajo articulado en la localidad para fortalecer el orden y la seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z