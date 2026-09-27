Por: Portal Bogotá

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En el contexto del Día Internacional de la Cultura Científica, la Secretaría Distrital de Cultura, recreación y Deporte (SDCRD) junto con Maloka Bogotá han preparado un espacio de diálogo y reflexión titulado "¿Quién necesita cultura científica?". El evento, que tendrá lugar el lunes 28 de septiembre de 2026 a partir de las 11:00 a. m., será transmitido de manera virtual a través del canal oficial de YouTube de Maloka, facilitando el acceso gratuito a toda la ciudadanía interesada.

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La principal premisa de esta conversación radica en cuestionar la idea de que la ciencia es territorio exclusivo de profesionales o investigadores. De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Bogotá, este encuentro pretende redefinir la cultura científica como un elemento necesario para comprender mejor el mundo, tomar decisiones informadas y enfrentar los retos actuales de la sociedad. Así, se plantea que la ciencia es una herramienta cotidiana de valor para toda la ciudadanía, y su divulgación y apropiación social son procesos fundamentales.

Durante el evento se compartirán experiencias de diferentes países relacionadas con la apropiación social del conocimiento, la divulgación científica y la construcción de espacios que incentiven la curiosidad y el aprendizaje. Estos procesos están orientados a fortalecer los vínculos entre la ciencia y la sociedad, promoviendo el acceso a la información científica y su integración en la vida diaria de las personas. La idea central se concentra en que democratizar el conocimiento científico permite a las personas adaptarse a los desafíos actuales y participar activamente en la resolución de problemas colectivos.

El panel contará con la participación de dos académicos reconocidos: Fiorella Silveira, doctora en Química, y Miguel García Guerrero, doctor en Estudios del Desarrollo. Ambos compartirán sus perspectivas y vivencias sobre la importancia de una cultura científica abierta y participativa. La moderación estará a cargo de Mayali Tafur Sequera, subdirectora Educativa de Maloka, quien también es educadora de museos e integrante de CECA LAC (Comité de Educación y Acción Cultural de América Latina y el Caribe).

El evento es de acceso virtual y completamente gratuito, lo que representa una oportunidad para que personas de distintos contextos se sumen a una conversación fundamental sobre el papel de la ciencia en la vida contemporánea, así como sus posibilidades para transformar la forma en que interpretamos nuestro entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la conversación '¿Quién necesita cultura científica?' de Maloka?

Para unirse a la conversación, basta con ingresar al canal oficial de YouTube de Maloka el lunes 28 de septiembre de 2026 a las 11:00 a. m., donde la transmisión será abierta y sin costo. No requiere inscripción previa, lo que facilita el acceso a cualquier persona interesada en la ciencia y la cultura.

¿Por qué es importante la apropiación social del conocimiento científico?

La apropiación social del conocimiento científico permite que más personas comprendan el valor de la ciencia en la vida cotidiana, participen mejor informadas en la toma de decisiones y contribuyan activamente a enfrentar los desafíos contemporáneos. Según la SDCRD y Maloka, este proceso fortalece el vínculo entre la ciencia y la ciudadanía, haciendo que la información sea accesible y útil en múltiples áreas de la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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