Por: Caracol TV

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En un operativo reciente desplegado por la Policía Nacional en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron capturadas en flagrancia tras ser señaladas por la comunidad de suplantar la identidad de funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). Según el reporte oficial, el procedimiento estuvo liderado por los uniformados del CAI Venecia, quienes actuaron luego de recibir alertas ciudadanas sobre la presencia de sujetos sospechosos en el sector, información que fue transmitida principalmente a través de grupos de WhatsApp de las denominadas ‘Zonas Seguras’.

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Las denuncias de los residentes permitieron activar una búsqueda oportuna antes de que el grupo ejecutara robos a viviendas fingiendo autoridad judicial. De acuerdo con informes de las autoridades y declaraciones del teniente coronel Julián Cetina, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, el modus operandi consistía en que los capturados se hacían pasar por policías judiciales, argumentando que necesitaban ingresar a los hogares para revisar videos de cámaras de seguridad. La excusa principal era que estaban tras la pista de un vehículo reportado como hurtado en la zona, lo cual buscaba generar confianza en los vecinos y facilitar el acceso a los inmuebles.

No obstante, la actitud sospechosa de los implicados despertó la alerta de los residentes, quienes evitaron que ingresaran a las casas y optaron por informar rápidamente a las autoridades. Ante esto, la Policía activó un plan de búsqueda con base en las características del vehículo en el que se desplazaban los sospechosos. La persecución duró aproximadamente 20 minutos hasta que los agentes lograron interceptar el carro en el barrio Nuevo Muzú.

Durante la inspección al automóvil, la Policía halló dos armas de fuego, un arma cortopunzante, munición de diferentes calibres y tres teléfonos celulares. Los investigadores consideran, de acuerdo con la información oficial, que estos elementos serían usados para ejecutar asaltos simulando operativos legítimos. Tras la captura, tanto los detenidos como los objetos y el vehículo incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se iniciaron procesos judiciales por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Las autoridades ahora analizan si este grupo estaría vinculado a otros robos a residencias bajo el mismo método en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las funciones de la SIJIN y la DIJIN en Colombia?

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) son dependencias de la Policía Nacional encargadas de labores de investigación judicial y criminal. Entre sus principales funciones están la investigación de delitos, la recolección de pruebas y el apoyo a las autoridades judiciales, así como la coordinación de operativos para esclarecer hechos delictivos, como lo indica el reporte de la Policía Nacional citado en el caso de Tunjuelito.

¿De qué manera la comunidad puede denunciar situaciones sospechosas en Bogotá?

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional y lo sucedido en este caso, ciudadanos pueden usar canales como los grupos de mensajería instantánea de WhatsApp, denominados 'Zonas Seguras', para alertar sobre comportamientos sospechosos. Esta coordinación entre comunidad y autoridades ha demostrado ser efectiva para activar respuestas rápidas, facilitar operativos y prevenir delitos en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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