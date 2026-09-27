Por: El Espectador

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La Bogotá de las décadas recientes, antes de la llegada de figuras disruptivas como Antanas Mockus, se encontraba sumida en una profunda crisis de institucionalidad y pertenencia ciudadana. De acuerdo con la narración recogida en las palabras de Antonio Caballero en ‘Sin remedio’ (1984), la realidad bogotana estaba marcada por la desigualdad y una cultura cívica prácticamente inexistente: zonas enteras sumidas en la miseria contrastaban con los lujos de la burguesía, mientras la ciudad se desbordaba en caos. La administración pública era presa fácil de la corrupción; los urbanizadores ilegales controlaban entidades claves, y la anarquía urbana se manifestaba en comportamientos cotidianos: estacionar en cualquier parte, instalar ventas informales en todas las aceras, e inclusive ignorar semáforos en rojo. El concepto de cultura ciudadana era, para la mayoría, un término desconocido.

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El ambiente gris y desolador de la ciudad trascendía lo físico y se alojaba en la cotidianidad de sus habitantes. Las jornadas parecían monótonas y rutinarias: trabajo, colegio y universidad se reducían a desplazamientos bajo la lluvia, con escasas alternativas para el esparcimiento. A pesar de la nostalgia con la que algunos recuerdan aquellos días, según el testimonio recogido en el texto, este sentimiento se construye a menudo más en la virtualidad y la búsqueda de popularidad en redes sociales que en una verdadera añoranza por aquellos tiempos.

El punto de inflexión llegó con la elección de Antanas Mockus. Su gestión introdujo la cultura ciudadana y buscó instaurar sentido de pertenencia con métodos poco convencionales: “el bufón y burgomaestre” usó el juego y el experimento social, como dividir por género las noches de rumba o imponer el cierre de establecimientos nocturnos a la 1:00 a. m. En 1995 nace oficialmente la “hora zanahoria”, aunque las fiestas electrónicas y los ‘after parties’ ya se gestaban en el centro de la ciudad, desligándose de la percepción de que el surgimiento de la movida rave fuera resultado exclusivo de la restricción horaria.

Estos ‘afters’, frecuentados por jóvenes y figuras como Dani Broderick y Rodrigo Saravia, surgieron tanto en el centro de Bogotá como en el norte, más allá del alcance de la norma. Según el relato, estos eventos, en lugares alejados y a veces gratuitos, reunían una fauna diversa, desde hippies hasta hijos de artistas y músicos desencantados con otros géneros. Era una experiencia nueva en la que el DJ —con mezcladora y tornamesas— se convertía en guía de un viaje sonoro bañado en géneros como Drum and Bass y Sound System, marcando el inicio de una cultura alternativa dentro de la capital.

Este fenómeno demostró que, en medio de la transformación impulsada desde lo institucional, las contraculturas y las iniciativas ciudadanas encontraron sus propios espacios, incluso al margen de la legalidad, modificando la vivencia de la ciudad para toda una generación.

¿Cómo surgieron los after party y la cultura electrónica en Bogotá?

De acuerdo con el texto, los after parties en Bogotá aparecieron en paralelo con las primeras fiestas electrónicas a principios de los años noventa, antes incluso de la imposición de la hora zanahoria. Se caracterizaban por su carácter gratuito, la ocupación de espacios poco convencionales y la diversidad de asistentes. Su expansión se vio favorecida por la restricción legal, lo que les dio un aire de clandestinidad y atracción para quienes preferían no regresar a casa temprano.

¿Qué cambios introdujo la gestión de Antanas Mockus en la vida nocturna y la cultura urbana de Bogotá?

Antanas Mockus, durante su gestión como alcalde, impulsó la “hora zanahoria”, una regulación que obligó al cierre de bares y establecimientos nocturnos a la 1:00 a. m., además de otras iniciativas inusuales como dividir las noches de rumba por género. Según el relato, estas medidas formaban parte de su apuesta por la cultura ciudadana, modificando notablemente la vida nocturna y estimulando la creatividad de quienes buscaban nuevos espacios para socializar y expresarse culturalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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