Por: Portal Bogotá

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El debate sobre el futuro del deporte, la recreación y la actividad física en Bogotá congregó a representantes de distintos sectores durante el Primer Congreso Distrital del Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos, conocido como DRAFE, que se proyecta hacia 2026. Según información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el evento fue liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Consejo Distrital DRAFE, con el propósito de fortalecer la participación, compartir experiencias locales y plantear desafíos y nuevas perspectivas para el sector.

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Este Congreso sirvió como escenario para que representantes de entidades públicas, organizaciones sociales, la academia, el sector privado, deportistas y consejeros de diversas localidades dialogaran sobre los retos y oportunidades que enfrenta Bogotá en materia de políticas y gestión deportiva y recreativa. De acuerdo con Daniel García Cañón, director del IDRD, la finalidad es que las decisiones estén conectadas con las realidades de quienes practican el deporte diariamente: "En el Instituto creemos que las mejores decisiones se construyen escuchando a quienes viven el deporte en los barrios, en los parques, en las ligas, en las escuelas de formación y en nuestros escenarios". García destacó la importancia de fortalecer el Sistema DRAFE y las capacidades de sus consejeros, para que la participación efectivamente se traduzca en control social y acciones concretas en los territorios.

El Congreso se organizó en torno a cuatro ejes de conversación. El primero abordó los retos institucionales, sociales y deportivos frente a la elaboración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, proceso recién iniciado bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El segundo eje planteó los nuevos enfoques de recreación, actividad física y juego, resaltando la importancia del bienestar y la salud a través de experiencias como Recreolab, que impulsa la innovación comunitaria. El tercer eje trató la sostenibilidad y transformación de parques y escenarios recreodeportivos, discutiendo modelos de gestión y el uso de tecnología, con una apuesta del IDRD por la creación de Parques Inteligentes. El cuarto eje se concentró en la economía del deporte, incluyendo la Cuenta Satélite del Deporte, el Clúster de Deporte y Recreación, el rol del sector privado y la consolidación de nuevas industrias, como los eSports.

El mensaje final del Congreso subrayó que los desafíos del sector solo pueden resolverse mediante la articulación permanente entre instituciones, deportistas, academia, sector privado y comunidades. Este primer encuentro deja abiertas nuevas líneas de trabajo y consolida el compromiso de construir una Bogotá en la que el deporte, la recreación y la actividad física sean motores de participación, bienestar y transformación social.

¿Qué es el Sistema Distrital de Participación DRAFE y cuál es su función en Bogotá?

El Sistema Distrital de Participación DRAFE, según el IDRD y el Consejo Distrital, es un mecanismo que busca fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el deporte, la recreación, la actividad física, los parques y los escenarios recreativos y deportivos de Bogotá. Su función principal es conectar las experiencias de los territorios con las discusiones estratégicas del sector, permitiendo que las necesidades y propuestas de la comunidad influyan en las políticas públicas y los proyectos ejecutados en la ciudad.

¿Cuáles fueron los temas centrales del Primer Congreso Distrital de Participación en Deporte y Recreación?

De acuerdo con la información oficial, el Congreso giró en torno a cuatro ejes principales: los retos frente al Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030; los nuevos enfoques en recreación, actividad física y juego; la transformación y sostenibilidad de parques y escenarios recreodeportivos; y la economía del deporte, incluyendo el papel del sector privado y nuevas industrias como los eSports. Estos temas reflejan las prioridades para el desarrollo del sector deportivo y recreativo en Bogotá a mediano plazo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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