Por: Portal Bogotá

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La educación superior continúa siendo un eje fundamental para el desarrollo de la juventud en Bogotá. La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) anunció la apertura de la convocatoria Jóvenes a la E: Educación Superior Públicas 5, una iniciativa pensada para incentivar el acceso y permanencia de los estudiantes en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

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De acuerdo con información de la entidad, esta convocatoria está dirigida exclusivamente a jóvenes que hayan iniciado sus estudios universitarios o tecnológicos en el semestre 2026-2, matriculados en la Universidad Distrital. El propósito central es entregar apoyos concretos para que estos estudiantes puedan culminar con éxito su formación superior, evitando la deserción académica y fortaleciendo su bienestar general.

En total, serán seleccionados 149 estudiantes, distribuidos entre dos niveles de formación: 119 de pregrado universitario y 30 de nivel tecnológico. Según la información oficial de Atenea, los beneficiarios recibirán un apoyo económico de hasta un salario mínimo mensual legal vigente al finalizar cada periodo académico cursado. Adicionalmente, la Universidad Distrital brindará otras acciones en materia de bienestar y acompañamiento, que incluyen tutorías especializadas, seguimiento académico, atención psicosocial y otros apoyos acordes con las necesidades identificadas por la institución.

Uno de los puntos destacados de la convocatoria es que los beneficios económicos no implican endeudamiento futuro para los estudiantes. El único compromiso que adquieren quienes resulten seleccionados es el de efectuar una pasantía social por cada periodo académico cursado, como una forma de retribuir a la ciudad de Bogotá el apoyo recibido durante su proceso formativo.

Esta oportunidad está reservada para estudiantes que residan en localidades priorizadas, entre las que se encuentran Usme, Usaquén, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Los Mártires y Teusaquillo. La adjudicación de los beneficios se definirá conforme a los requisitos, condiciones y criterios de priorización establecidos oficialmente en la convocatoria.

De esta manera, la convocatoria representa una apuesta integral, no solo por impulsar la permanencia y graduación en la educación superior, sino también por propiciar que los jóvenes beneficiados contribuyan activamente al mejoramiento de su entorno.

¿Cuáles son los beneficios que otorga la convocatoria Jóvenes a la E en la Universidad Distrital?

La convocatoria Jóvenes a la E, de acuerdo con la información de la Agencia Distrital Atenea, ofrece a los estudiantes seleccionados un apoyo económico de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada periodo académico cursado, acompañamiento psicosocial, tutorías y acciones de bienestar proporcionadas por la Universidad Distrital, sin generar endeudamiento.

¿Qué es una pasantía social y por qué deben cumplirla los beneficiarios?

Una pasantía social es una actividad que deben desarrollar los estudiantes seleccionados, como retribución a la ciudad, por cada periodo académico en que reciben apoyo. Consiste en trabajos o servicios orientados a generar un impacto positivo en la comunidad y es el principal compromiso exigido para acceder a los beneficios sin endeudamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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