Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa tuvo un papel relevante durante el 28º Congreso Andesco de Servicios Públicos TIC y TV, donde se presentaron proyectos y avances encaminados a responder de manera efectiva a las necesidades del sector de servicios públicos y la sostenibilidad. En este evento, que reunió a líderes empresariales y representantes de diferentes entidades, la Administración Distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, mostró los frutos de su gestión en materia de agua, cultura ciudadana y economía circular, todas consideradas herramientas clave para una ciudad más consciente de su entorno y responsabilidad ambiental, de acuerdo con lo presentado en el congreso.

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) fue protagonista con la presentación de su proyecto de reúso de agua residual tratada, que busca destinar este recurso, no potable, a actividades como construcción y limpieza de calles. Según lo informado durante el evento, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ya estudia la concesión para permitir hasta 77 litros por segundo de esta agua tratada en labores industriales, un proceso que ha sido calificado como histórico por distintos representantes del gobierno nacional y el sector de servicios públicos.

Otra iniciativa destacada por la EAAB fue su campaña pedagógica para el cuidado del recurso hídrico, la cual evolucionó con la serie animada Renacua y los guardianes del agua. Esta serie llevó el mensaje institucional de la rana bogotana a redes sociales y televisión, logrando un alcance educativo para públicos de todas las edades. Además, la EAAB expuso sus esfuerzos en ciberseguridad, alertando a los usuarios sobre los peligros de páginas fraudulentas que intentan estafar en los procesos de pago de servicios.

En el congreso también se presentó el proyecto piloto de la primera Comunidad Energética Urbana, liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Enlaza – Grupo Energía Bogotá. Este proyecto plantea reducir hasta en un 60 % el consumo energético de 2.000 familias de estratos 1 y 2 mediante el uso de paneles solares e innovación tecnológica.

Por su parte, Aguas de Bogotá realizó actividades inmersivas para destacar los humedales de la ciudad. Los asistentes vivieron recorridos fotográficos y sonoros de la biodiversidad local, mientras que estudiantes tuvieron experiencias audiovisuales sobre la importancia de estos ecosistemas. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) explicó los avances en economía circular y el futuro del aseo en la ciudad, enfatizando en la mejora de esquemas que traerán beneficios concretos a las comunidades.

¿Qué es el proyecto de reúso de agua residual tratada en Bogotá?

El proyecto de reúso de agua residual tratada en Bogotá, impulsado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, consiste en aprovechar el agua tratada que no es apta para consumo humano en actividades como la construcción y la limpieza de calles. Según lo anunciado en el Congreso Andesco, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales evalúa conceder el permiso para usar hasta 77 litros por segundo de agua residual tratada en estos procesos industriales.

¿Cómo funciona la Comunidad Energética Urbana y qué beneficios ofrece?

La Comunidad Energética Urbana fue presentada por la Secretaría Distrital del Hábitat y consiste en un proyecto que facilitará a 2.000 familias de estratos 1 y 2 el acceso a energía mediante paneles solares. Este esquema permitirá que estas familias puedan reducir hasta en un 60 % su consumo de energía, gracias a la innovación tecnológica y nuevos mecanismos de financiación presentados durante el Congreso Andesco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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