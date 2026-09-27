Por: Portal Bogotá

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Cerca de 3.000 personas se congregaron el domingo 27 de septiembre en el parque El Renacimiento, al occidente de Bogotá, para participar en ‘La bici nos integra’, festival que abrió la XIX Semana de la Bicicleta y la XX Semana de la Seguridad Vial. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidades responsables del evento, la programación de estas semanas incluye más de 30 actividades gratuitas distribuidas en distintos escenarios de la ciudad hasta el 3 de octubre.

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La jornada inaugural inició con una caravana ciclística que partió de la calle 26 con carrera 50 y concluyó en el parque El Renacimiento. Allí, ciclistas, familias y colectivos compartieron experiencias en torno al uso de la bicicleta, la seguridad vial y la movilidad sostenible. Según información de la SDM, uno de los ejes fundamentales fue el lanzamiento del Moviparque, herramienta pedagógica dirigida a niños y niñas entre los 2 y 10 años, para que a través del juego aprendan conceptos clave sobre movilidad segura, cultura ciudadana y la importancia de la protección de la vida en las vías. Moviparque, además, integra experiencias sobre el Metro de Bogotá y realza el mensaje de que la seguridad vial es responsabilidad compartida de todos los actores viales.

En el marco de este festival también fue presentado el primer curso de seguridad vial exclusivo para ciclistas, una iniciativa de la Secretaría de Movilidad que busca que quienes usan este medio de transporte dispongan de mejores herramientas para circular con seguridad. La formación incluye componentes teóricos sobre normatividad y riesgos viales, talleres mecánicos para revisar y mantener la bicicleta, y espacios prácticos con ejercicios enfocados en el control, el equilibrio y la prevención de incidentes.

La apertura de estas semanas temáticas contó con actividades como la conformación de una bicicleta humana gigante, espacios de sensibilización sobre puntos ciegos, simuladores de embriaguez y fatiga, y la entrega de reconocimientos a mujeres que finalizaron el programa ‘Más Mujeres en Bici’ del IDRD. Según las entidades organizadoras, la programación incluye talleres, experiencias culturales y actividades académicas dirigidas a todos los públicos. Los detalles y horarios pueden consultarse en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Moviparque y cómo contribuye a la seguridad vial en Bogotá?

Moviparque es una herramienta pedagógica creada por la Secretaría Distrital de Movilidad que permite a niños y niñas de 2 a 10 años aprender sobre seguridad vial a través de actividades y juegos. Enseña sobre movilidad sostenible, la función del Metro de Bogotá y la importancia de la responsabilidad en las vías, promoviendo así la cultura ciudadana desde edades tempranas y ayudando a crear hábitos seguros en la ciudad.

¿Cuáles son las actividades destacadas de la Semana de la Bicicleta y la Seguridad Vial en Bogotá?

Entre las actividades más relevantes de ambas semanas, según las entidades organizadoras, destacan caravanas ciclísticas, cursos de seguridad vial para ciclistas, experiencias pedagógicas interactivas, talleres mecánicos, simuladores de fatiga y embriaguez, reconocimiento a mujeres ciclistas y espacios para promover la movilidad segura en Bogotá. Toda la programación está disponible para diferentes públicos hasta el 3 de octubre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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