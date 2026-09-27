Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del lunes 28 de septiembre al jueves primero de octubre de 2026, varios barrios de Bogotá y municipios cercanos experimentarán cortes programados en el suministro de agua potable. De acuerdo con lo informado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), estas suspensiones temporales se implementarán para permitir trabajos de mantenimiento, empalme de redes, instalación de accesorios y verificación de instrumentos técnicos, con el objetivo de optimizar y garantizar un mejor servicio en el futuro.

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En detalle, los cortes inician el lunes 28 de septiembre en barrios de Puente Aranda (Los Ejidos), Candelaria (La Catedral), Fontibón (Sabana Grande) y San Cristóbal, abarcando zonas específicas y horarios que en su mayoría inician sobre las 7:00 a. m. y pueden extenderse hasta por 24 horas, dependiendo de la magnitud de las obras. Para el martes 29, barrios de Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar, Soacha, Puente Aranda, Usme, Bosa y municipios como Gachancipá y Sopó en Cundinamarca, se verán afectados. Entre las labores previstas se destacan el mantenimiento de infraestructura, empates de tuberías, lavado de tanques y la verificación de macromedidores, instrumentos que permiten medir el consumo general en grandes sectores.

La EAAB ha comunicado que estas intervenciones buscan evitar daños mayores en las tuberías y minimizar futuras afectaciones, realizando acciones preventivas y correctivas. Entre los trabajos clave se encuentran la instalación y prueba de válvulas, así como la operación en estaciones reductoras de presión, fundamentales para regular el flujo de agua y prevenir rupturas.

Las suspensiones continuarán el miércoles 30 y jueves 1 de octubre, impactando barrios de Suba, Kennedy, San Cristóbal, Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Soacha. Las razones pueden variar entre instalación de accesorios, pruebas de estanqueidad (procedimiento que evalúa si las tuberías tienen fugas) y mantenimiento correctivo.

La EAAB recomienda a los habitantes llenar los tanques de reserva antes del corte, usar racionalmente el agua almacenada –consumiéndola preferiblemente antes de 24 horas– y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos. En caso de requerirlo, el servicio de carrotanques estará disponible con prioridad para clínicas, hospitales y otros lugares de alta concentración de personas, mediante solicitud en la Acualínea 116.

Los usuarios deben estar atentos a los horarios y sectores afectados, para planear sus actividades y minimizar el impacto que estos trabajos, necesarios para el buen funcionamiento del sistema, puedan causar en la vida cotidiana.

¿Cómo saber si mi barrio tendrá cortes de agua en Bogotá durante septiembre y octubre de 2026?

Según la información suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los cortes de agua están programados por fechas, horarios y barrios específicos. Para verificar si su barrio está en la lista, es necesario consultar los comunicados oficiales de la EAAB, donde se detallan las zonas afectadas con claridad.

¿Qué significa “prueba de estanqueidad” y por qué es importante durante los cortes de agua?

La prueba de estanqueidad es un procedimiento técnico utilizado para verificar que las tuberías no presenten fugas, asegurando así la calidad y seguridad del suministro de agua. Esta operación es esencial para prevenir escapes y daños mayores en la red, motivo por el cual puede requerir la suspensión temporal del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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