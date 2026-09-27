Por: Portal Bogotá

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El próximo lunes 28 de septiembre de 2026 se presentarán cortes de agua en varios barrios de Bogotá, según información confirmada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con el objetivo de avanzar en obras que buscan optimizar el suministro de agua en diferentes localidades de la ciudad.

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Los trabajos programados por la EAAB están orientados a prevenir daños mayores en las tuberías y en los accesorios responsables de distribuir el agua. Para efectuar estas reparaciones y mejoras estructurales se requiere una suspensión temporal del servicio en determinados sectores. Según la información de la EAAB, los cortes han sido estructurados para minimizar afectaciones, y cada intervención responde a necesidades específicas, como el “empate de tubería”, “cambio de registro totalizador”, “mantenimiento de infraestructura” y “verificación de macromedidor”.

En la localidad de Puente Aranda, el barrio Los Ejidos será afectado desde las 7:00 a. m., con una duración de 24 horas debido al empate de tubería. Por su parte, en la localidad de La Candelaria, el corte impactará el barrio La Catedral en el mismo horario y duración, motivado por el cambio de registro totalizador. El barrio Sabana Grande, en Fontibón, experimentará un corte de características similares y por la misma razón técnica desde las 7:00 a. m.

Para San Cristóbal, la situación se presenta con mayor complejidad. Habrá cortes desde las 10:00 a. m., con una duración de 24 horas en los barrios Los Puentes, Ayacucho, Diana Turbay, Arrayanes, Fiscala, Danubio Azul y Porvenir, esto debido al mantenimiento de infraestructura. Otros barrios como Diana Turbay, Fiscala, Cultivos, Danubio, La Paz, Ayacucho y Palermo tendrán una suspensión por seis horas, iniciando también a las 10:00 a. m., por verificación de macromedidor.

La EAAB recomienda a los habitantes de estas zonas abastecerse de agua con anterioridad llenando el tanque de reserva, consumir el agua almacenada en recipientes dentro de las primeras 24 horas y hacer un uso racional priorizando la higiene y preparación de alimentos. Además, la empresa prestará el servicio de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración pública, los cuales se pueden solicitar a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios afectados por los cortes de agua en Bogotá el lunes 28 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cortes de agua programados afectarán a los barrios Los Ejidos en Puente Aranda; La Catedral en La Candelaria; Sabana Grande en Fontibón; y Los Puentes, Ayacucho, Diana Turbay, Arrayanes, Fiscala, Danubio Azul, Porvenir, Cultivos, La Paz y Palermo en San Cristóbal. Cada corte responde a trabajos técnicos específicos y varían en duración según la zona.

¿Qué recomendaciones hace la EAAB para los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB exhorta a los habitantes de los barrios afectados a llenar previamente los tanques de reserva, preferir el consumo rápido del agua almacenada, utilizar el líquido de manera racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos, y solicitar el servicio de carrotanques para centros de salud y públicos a través de la Acualínea 116. También especifica la importancia de consumir el agua almacenada antes de las primeras 24 horas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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