Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha invitado a la ciudadanía a acceder este lunes 28 de septiembre de 2026, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación dispuestos en Bogotá, con el fin de iniciar, continuar o completar los esquemas de inmunización establecidos.

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Esta jornada tiene como principal objetivo fortalecer la prevención de enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y otras infecciones que pueden afectar gravemente la salud pública. Además, entre las vacunas disponibles se encuentra la del Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida especialmente a la población infantil y adolescente entre los 9 y 17 años. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, esta medida busca proteger la salud y reducir la incidencia de enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Los puntos de vacunación funcionarán desde las 8:00 a. m., y Bogotá cuenta en la actualidad con una red extensa de espacios disponibles en toda la ciudad. Estos incluyen ubicaciones en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta circulación ciudadana. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, los puntos se actualizan diariamente a través de las redes sociales oficiales, para que los usuarios consulten el lugar más próximo a su domicilio.

Es importante destacar que existen más de 200 puntos fijos distribuidos en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), donde se ofrece acceso continuo y programado a vacunas para todas las edades, sin restricciones de afiliación.

En cuanto a la vacunación para población priorizada, la Secretaría Distrital de Salud informó que la administración de la vacuna contra la fiebre amarilla para mujeres gestantes y personas mayores de 60 años se realiza exclusivamente en puntos autorizados. Estos lugares cuentan con valoración médica y acompañamiento profesional, lo que asegura la correcta aplicación y minimiza riesgos para estas poblaciones vulnerables. La lista de puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), conocidas como EPS en Colombia, puede consultarse en portales oficiales divulgados por la misma SDS.

Para facilitar la ubicación del punto más cercano, la ciudadanía debe utilizar la herramienta digital ofrecida por 'Mapas Bogotá'. El proceso consiste en activar el buscador, escribir la palabra “vacunación”, seleccionar “instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación” y navegar en el mapa para elegir el sitio adecuado. Es fundamental llevar el documento de identidad para acceder al servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá el 28 de septiembre de 2026?

Los puntos de vacunación estarán distribuidos por toda la ciudad, incluyendo centros de salud, IPS, centros comerciales, parques, plazas y colegios. La ubicación actualizada puede consultarse a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá y en el enlace facilitado por la Secretaría Distrital de Salud.

¿Qué vacunas se aplican durante la jornada de vacunación en Bogotá y a quiénes están dirigidas?

Durante la jornada se aplican vacunas contra poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y otras enfermedades. La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) está dirigida a niñas y niños entre 9 y 17 años. Además, la vacuna de fiebre amarilla se administra a gestantes y personas mayores de 60 años en puntos autorizados, siguiendo valoración médica previa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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