Por: Portal Bogotá

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Este lunes 28 de septiembre de 2026, varias zonas de Bogotá y municipios cercanos enfrentarán cortes de luz programados debido a intervenciones en las redes de energía de Enel Colombia. Según lo informado por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, la suspensión del servicio eléctrico afectará barrios de ocho localidades de la capital, así como sectores de Chía, Funza y Tocancipá, en Cundinamarca, durante diferentes franjas horarias a lo largo del día.

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En Bogotá, los cortes iniciarán desde horas tempranas de la mañana y se extenderán por espacios de hasta 10 horas en algunos casos. Los barrios y localidades afectados incluyen Escocia en Bosa (de la carrera 85 a la 88, entre calle 58 sur y 60 sur, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.); Estación Central en Puente Aranda (de la carrera 30 a la 32, entre calle 14 y 16, de 8:15 a. m. a 5:15 p. m.); Arboleda Sur en Rafael Uribe Uribe (de la carrera 9 a la 11, entre calle 47 sur y 49 sur, de 7:45 a. m. a 12:00 m.); tres barrios de Santa Fe (Bosque Izquierdo, La Macarena y San Diego, de la carrera 2 a la carrera 5, entre calle 25 y 27, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.); Lombardía en Suba (de la carrera 112 a la 115, entre calle 142 y 144, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.); Quesada en Teusaquillo (de la carrera 13 a la 15, entre calle 51 y 53, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.); Fátima en Tunjuelito (de la carrera 37 a la 39, entre calle 48 sur y 52 sur, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.); y dos sectores de Usaquén (Acacias y Santa Cecilia Puente Norte, de la calle 144 a la 146, entre carrera 12 y 14, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; de la carrera 8 a 10, entre calle 162 y 164, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.), de acuerdo con información oficial.

En municipios de Cundinamarca, los cortes tendrán lugar en los sectores Fusca y Tobia, y la vereda Fusca de Chía (de 7:30 a. m. a 6:00 p. m.); el sector urbano y la vereda La Isla de Funza (de 9:00 a. m. a 5:30 p. m.); y la vereda Verganzo de Tocancipá (de 8:00 a. m. a 5:50 p. m.).

Enel Colombia recomienda a los ciudadanos desconectar electrodomésticos durante la intervención, organizar sus actividades considerando los horarios de suspensión, conservar alimentos refrigerados evitando abrir la nevera repetidas veces y permitir el acceso del personal técnico debidamente identificado, cuya autenticidad puede verificarse llamando al número autorizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y municipios afectados por cortes de luz el 28 de septiembre de 2026?

El lunes 28 de septiembre de 2026, enfrentarán cortes de energía eléctrica barrios de las localidades de Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén, en Bogotá, así como sectores y veredas en Chía, Funza y Tocancipá, de acuerdo con Enel Colombia y la administración distrital.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia durante los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar electrodomésticos durante la suspensión del servicio, planificar actividades teniendo presente el calendario de trabajos, conservar alimentos refrigerados limitando la apertura de la nevera y autorizar el ingreso solamente a personal técnico debidamente identificado, cuya identidad puede ser confirmada telefónicamente para mayor seguridad de los usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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