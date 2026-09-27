Por: Portal Bogotá

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Una manifestación tuvo lugar durante la tarde del domingo 27 de septiembre de 2026 en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, de acuerdo con información oficial publicada por el portal institucional de la alcaldía de Teusaquillo. La jornada comenzó a evidenciarse en puntos clave de la zona, específicamente sobre la calle 33A con carrera 16A y, más adelante, por la carrera 7 con calle 24 hacia el oriente. Las autoridades reportaron alta congestión vehicular en estos sectores, por lo que recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas para evitar mayores demoras en los desplazamientos.

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De acuerdo con los reportes actualizados, a las 2:50 p. m. la concentración se focalizó en la intersección de la calle 33A con carrera 16A. Allí, la unidad de tránsito de la ciudad hizo presencia para apoyar lo que denominaron la “#GestiónDelTráfico”, con el fin de mitigar el impacto que el cierre vial estaba ocasionando en la movilidad local. Horas más tarde, hacia las 4:00 p. m., la manifestación continuaba activa, aunque en ese momento el foco principal se trasladó hacia la concurrida carrera 7 con calle 24, también hacia el oriente de Teusaquillo, según los últimos cortes informados por las autoridades.

En vista del alto flujo vehicular generado por la protesta, las autoridades de tránsito recomendaron dos rutas principales de desvío: la avenida El Dorado y la avenida Circunvalar. Estas vías, que conectan varias zonas estratégicas de la ciudad, permitieron que quienes circulaban por el sector pudieran llegar a tiempo a sus destinos o, por lo menos, reducir el impacto de los retrasos provocados por la manifestación.

Durante toda la jornada, la presencia de la unidad de tránsito resultó fundamental para coordinar el paso tanto de vehículos como de peatones, priorizando la seguridad vial e intentando mantener el orden público en cada uno de los puntos intervenidos. Cabe resaltar que, de acuerdo con la información consultada en la fuente oficial de la alcaldía y los reportes en tiempo real, no se reportaron incidentes mayores ni alteraciones al orden, fuera de la congestión vehicular derivada de la movilización ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las rutas alternas sugeridas por las autoridades durante la manifestación en Teusaquillo?

Las autoridades de tránsito de la ciudad recomendaron a los ciudadanos tomar dos opciones principales: la avenida El Dorado y la avenida Circunvalar. Estas rutas permitieron desviar el tráfico para evitar los sectores directamente afectados por la manifestación y la congestión del área de Teusaquillo.

¿Qué acciones tomaron las autoridades de tránsito para controlar la congestión en Teusaquillo?

Según los informes oficiales, la unidad de tránsito apoyó la ‘#GestiónDelTráfico’ en los puntos afectados de la localidad, coordinando el flujo vehicular y orientando a los conductores a rutas alternas para mitigar el impacto de la congestión generada por la manifestación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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