Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la ciudadanía tiene abiertas las puertas para sumarse a las jornadas de diálogo ‘Imaginemos lo Local’, iniciativa que busca construir tejido social y fortalecer el desarrollo de las distintas localidades de la capital. De acuerdo con la administración distrital, solo quedan algunos días para participar de estos encuentros, que se llevarán a cabo el 28 y 29 de septiembre de 2026 y cubrirán una agenda diversa en temas prioritarios para los habitantes.

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La programación, según información oficial de la Administración distrital, contempla cerca de 30 encuentros comunitarios en diferentes localidades, donde se abordarán temáticas como fortalecimiento organizacional, desarrollo económico, medio ambiente, construcción de paz, seguridad, convivencia y participación. Además, se tratarán otros asuntos como cultura, recreación, deporte, justicia, salud mental y formación en herramientas digitales.

Dentro de la agenda del 28 de septiembre, destacan actividades en zonas como Usaquén, donde se celebrará un diálogo sobre desarrollo económico en la Universidad Cooperativa. Por su parte, Chapinero centrará su jornada en la educación ambiental y conservación de la biodiversidad y el agua, mientras en Santa Fe se busca fortalecer 120 organizaciones sociales mediante el diálogo general. Localidades como Usme se enfocarán en la construcción de paz, y Tunjuelito realizará múltiples encuentros enfocados en el apoyo a mipymes —micro, pequeñas y medianas empresas— y fortalecimiento de la seguridad y convivencia. En localidades como Fontibón, Suba, Antonio Nariño, La Candelaria, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz, también existirán espacios diferenciados según la población, como juventudes, víctimas, discapacidad y población indígena.

El 29 de septiembre, la agenda da continuidad a estos diálogos, priorizando en Usaquén la seguridad y justicia; en Santa Fe, el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, esta vez con enfoque diferencial hacia la población LGBTIQ; y en Tunjuelito, además de las iniciativas empresariales, se hará énfasis en la formación digital. Otras localidades como Fontibón realizarán capacitaciones en justicia restaurativa y desarrollo laboral, mientras Suba tendrá actividades de salud mental para la comunidad LGBTIQ, y Rafael Uribe Uribe desarrollará temas de ambiente, cultura y economía para la población negra.

La administración invita a toda la ciudadanía a participar y sumarse antes de que finalicen los encuentros. Según la información publicada, estos espacios son parte de ‘Proyecta Local – Presupuestos Participativos’, estrategia para recoger ideas, propuestas y voluntades comunitarias, disponibles para consulta pública hasta el 1 de octubre.

¿Cuáles son las temáticas principales de los diálogos 'Imaginemos lo Local' en Bogotá?

De acuerdo con la administración distrital, las jornadas de ‘Imaginemos lo Local’ abordan temas como desarrollo económico, participación ciudadana, cultura, recreación, seguridad, convivencia, justicia, salud mental, ambiente, construcción de paz y competencias digitales. Cada localidad enfoca sus discusiones según las necesidades e intereses de su comunidad.

¿Qué significa enfoque restaurativo en los diálogos sobre convivencia y justicia?

Un enfoque restaurativo, mencionado en la programación para localidades como Puente Aranda y Fontibón, implica trabajar en la resolución de conflictos y problemas sociales a través del diálogo, la reconciliación y la reparación, en vez de solo aplicar sanciones. Este método busca fortalecer la convivencia escolar, comunitaria y la justicia a nivel local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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