Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá impulsa la apropiación ciudadana del espacio público a través de iniciativas que mezclan deporte, arte y cultura. Un reciente ejemplo se vivió en el parque Guadalupe, ubicado en el barrio Veraguas, en la localidad de Puente Aranda, donde la Dirección de Convivencia y Diálogo Social acompañó una nueva Acción Inspiradora para reforzar los lazos comunitarios e incentivar el cuidado del entorno, como lo informó la Secretaría Distrital de Gobierno.

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La jornada reunió a diferentes segmentos de la población, incluyendo niñas, niños, jóvenes y familias que participaron activamente en actividades deportivas como rumba fit, taekwondo y capoeira. Además de fomentar la práctica de ejercicio, el evento incluyó presentaciones artísticas que convirtieron el parque en un escenario de expresión cultural y encuentro entre vecinos. De acuerdo con la información suministrada, estas dinámicas buscan no solo promover la actividad física y el esparcimiento, sino también fortalecer el sentimiento de pertenencia y responsabilidad ciudadana sobre los espacios compartidos.

Uno de los ejes de la actividad fue la recuperación y embellecimiento del parque, mediante acciones colectivas de pintura y arreglo del espacio. La jornada se desarrolló con la participación articulada de entidades de la administración distrital, organizaciones sociales y comunidad, quienes sumaron esfuerzos para que el parque no solo luzca mejor sino que sea percibido y vivido como un lugar seguro y acogedor para todas las personas.

Este tipo de estrategias, respaldadas por la Secretaría Distrital de Gobierno, forman parte de una política más amplia de fortalecimiento de la convivencia y apropiación del espacio público en Bogotá. Además, la actividad incluyó un espacio dedicado a sensibilizar a los asistentes sobre la tenencia responsable de animales de compañía, abordando recomendaciones para el bienestar, el cuidado y una convivencia armónica en el entorno barrial.

El énfasis principal de la jornada fue lograr que el espacio público, en este caso el parque Guadalupe, se consolide como un escenario activo de participación y encuentro ciudadano, donde la construcción colectiva permite que la comunidad disfrute, dialogue y trabaje por el bien común. Así, la administración distrital apuesta a que parques y lugares compartidos sean verdaderos motores de integración social.

¿Cómo beneficia la apropiación del espacio público a la convivencia en Bogotá?

La apropiación del espacio público, como se evidenció en el parque Guadalupe, fomenta el sentido de pertenencia, propicia el encuentro entre habitantes y fortalece la convivencia, al permitir la participación activa en actividades que integran deporte, cultura y recuperación del entorno.

¿Qué es la tenencia responsable de animales de compañía y cómo se promueve en jornadas comunitarias?

La tenencia responsable de animales de compañía consiste en asumir el cuidado y el bienestar de las mascotas, así como velar por la convivencia respetuosa con el entorno. En estas jornadas se promueve a través de espacios de sensibilización y recomendaciones a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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