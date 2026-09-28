Por: Portal Bogotá

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La rehabilitación de las vías en los barrios Bellavista, Tres Reyes y El Tesoro, ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar, es una muestra clara de que el bienestar de la ciudadanía es una prioridad en la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información oficial publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, estos tres sectores recibieron intervenciones viales significativas que implicaron la recuperación de 2.089 metros cuadrados de vías, una inversión superior a los 3.346 millones de pesos y beneficios para cerca de 1.500 habitantes de la zona.

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Cada barrio contó con una intervención ajustada a sus necesidades. En Bellavista, se trabajaron 327 metros cuadrados con una inversión de 466 millones de pesos, beneficiando directamente a 700 personas. Las obras incluyeron excavaciones, cambio de redes de alcantarillado, construcción de terrazas y el tendido de concreto tanto para la vía como para el espacio público. Estos trabajos se llevaron a cabo durante un periodo de ocho meses.

Por su parte, Tres Reyes fue objeto de una intervención más extensa, con 1.112 metros cuadrados abordados y una inversión de 1.568 millones de pesos, logrando beneficiar a 300 habitantes. Aquí se realizaron excavaciones profundas, verificación y adecuación de redes, así como la construcción de nuevas superficies en concreto, en un proceso que se prolongó aproximadamente nueve meses.

En El Tesoro, los trabajos abarcaron 650,3 metros cuadrados y contaron con un presupuesto de 1.311 millones de pesos. Esta intervención impactó a 500 personas e incluyó, al igual que en los otros barrios, excavaciones, cambio de redes, construcción de terrazas y aplicación de concreto. Las labores se completaron en unos ocho meses.

La entrega de estas obras contó con la presencia del alcalde local de Ciudad Bolívar, Diego Arenas, y el subsecretario de Gestión Local, Eduardo Garzón. En palabras de Garzón, “esta es una obra que la comunidad había pedido y que durante mucho tiempo estuvo esperando. Esto se hace por y para la comunidad, y también es resultado del trabajo del alcalde local, Diego Arenas, que ha estado pendiente de las necesidades del territorio y de acompañar estas soluciones”. Así, la administración liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán busca que los recursos públicos respondan realmente a los requerimientos de cada barrio.

Las jornadas de entrega permitieron el diálogo directo con vecinos para escuchar inquietudes y convertir esas voces en acciones concretas. Para quienes residen en estos barrios, la transformación significa dejar atrás años de dificultades para salir de casa cuando llueve o caminar por el andén sin temor al barro, y reconocer, al fin, sus calles como espacios de bienestar y progreso colectivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Ciudad Bolívar se beneficiaron con la intervención vial?

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, los tres barrios de Ciudad Bolívar beneficiados con la intervención vial fueron Bellavista, Tres Reyes y El Tesoro. En cada uno se llevaron a cabo obras de mejoramiento que incluyeron trabajos de excavación y adecuación de infraestructuras como alcantarillado y terrazas, así como la aplicación de concreto para mejorar tanto las vías como el espacio público.

¿Cuánto tiempo y recursos tomó la rehabilitación de vías en Ciudad Bolívar?

Según los datos presentados por las autoridades locales, la rehabilitación de las vías en Bellavista, Tres Reyes y El Tesoro tardó entre ocho y nueve meses, dependiendo del barrio. La inversión total superó los 3.346 millones de pesos, destinando recursos específicos a cada intervención para garantizar un resultado que beneficiara a cerca de 1.500 personas de la localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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