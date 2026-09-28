Por: El Espectador

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Un grave incidente de violencia callejera sacudió al barrio Milenta, en Bogotá, cuando una mujer fue brutalmente agredida y despojada de su celular y otras pertenencias en la intersección de la avenida carrera 68 con calle 4 Sur. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras y difundidas en redes sociales, la víctima fue lanzada al suelo, golpeada y despojada de sus objetos de valor mientras intentaba resistirse al robo. Durante el asalto, al menos dos ciudadanos intentaron defender a la mujer, pero fueron amenazados con un machete por uno de los presuntos responsables, quien conducía un bicitaxi utilizado para la huida, según reportó Infobae y las propias autoridades.

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Una de las particularidades de este caso es que el conductor del bicitaxi vestía una chaqueta con logotipo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), lo que generó confusión e incluso llevó a suponer que los involucrados podrían estar relacionados con la organización o con actividades de reciclaje. Sin embargo, la UAESP aclaró públicamente que la prenda corresponde a una versión antigua y no prueba ningún vínculo actual con la entidad ni con asociaciones formales de recicladores, como lo confirmó la Secretaría Distrital de Seguridad.

Tras el ataque, la Alcaldía Local de Kennedy, la Secretaría Distrital de Seguridad y la UAESP difundieron las imágenes del conductor y solicitaron apoyo ciudadano para identificarlo y localizarlo. Hasta la mañana del 28 de septiembre —fecha del reporte— no se contaba con información sobre capturas relacionadas. El llamado de las autoridades enfatiza que portar una prenda institucional no determina la actividad u oficio de los señalados, y pidieron evitar la estigmatización de los recicladores. Las únicas descripciones disponibles señalan a los implicados como un hombre de chaqueta gris y gorra, junto a otra persona que golpeó y robó a la víctima, quienes escaparon del lugar en el bicitaxi.

La información suministrada por Datos Abiertos Bogotá indica que, entre enero y agosto de 2026, en la ciudad se registraron 75.863 hurtos a personas, lo que representa una disminución del 13,9 % respecto al mismo periodo de 2025. Puente Aranda, donde ocurrió el suceso, también evidenció una reducción del 17,9 % en estos delitos durante los primeros ocho meses del año. No obstante, hechos como este revelan que la inseguridad y la violencia continúan representando un fuerte desafío para las autoridades y la ciudadanía.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el robo a una mujer en el barrio Milenta de Bogotá?

El robo tuvo lugar en la avenida carrera 68 con calle 4 Sur y fue ejecutado por al menos dos personas, una de ellas armada con machete y otra que forcejeó y robó las pertenencias de la víctima. Las autoridades han difundido el rostro del conductor del bicitaxi y piden información para identificarlo, aunque todavía no se han reportado capturas relacionadas.

¿Cuál es la relación entre los implicados en el robo y la UAESP?

El conductor vestía una chaqueta antigua con logotipo de la UAESP, pero la entidad ha confirmado que la prenda no certifica ninguna relación actual, ni empleo, ni asociación con recicladores oficiales. Esta aclaración busca evitar la estigmatización y dejar claro que portar esa vestimenta no implica vínculo institucional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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