Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

El caso de una mujer que permaneció nueve días retenida contra su voluntad en una vivienda de la localidad de Kennedy, en Bogotá, causó conmoción luego de que las autoridades revelaran detalles de la investigación. Ahora, su historia llega a Más Allá del Silencio, donde Lizeth cuenta en primera persona lo que asegura haber vivido durante esos días.

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Según las autoridades, la víctima llegó a un hospital el 6 de septiembre de 2026 y manifestó que había permanecido privada de su libertad dentro de un inmueble. A partir de su denuncia, investigadores de la Sijín y la Fiscalía iniciaron las labores que permitieron ubicar al presunto responsable y posteriormente capturarlo.

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El hombre señalado por las autoridades es Jaime Daniel Castellanos Valbuena, quien fue capturado el 17 de septiembre. La Fiscalía le imputó, entre otros delitos, secuestro simple, tortura, lesiones personales agravadas y delitos sexuales agravados. Durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos y un juez ordenó su reclusión mientras continúa el proceso judicial.

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Pero detrás de la investigación judicial existe también la historia de una sobreviviente. En el episodio de Más Allá del Silencio, Lizeth reconstruye los momentos que atravesó durante esos nueve días y habla de las agresiones físicas y psicológicas que asegura haber sufrido.

“Me puso un taladro en la cabeza, en la frente, y decía que me quería hacer un hueco en la cabeza. Cuando lo prendió y por el movimiento me arrancó un mechón grande de cabello, eso me dolió mucho… Se reía cuando me hacía todo eso”, aseguró la víctima.

El relato adquiere especial relevancia porque permite conocer el caso desde la voz de quien estuvo en el centro de los hechos. Más allá de las actuaciones de las autoridades y de los elementos que hacen parte del proceso judicial, su testimonio muestra las consecuencias que puede dejar una experiencia prolongada de violencia, miedo y aislamiento.

“Me trató de lo peor, me pegó muchas veces, con varios objetos, me echó gas pimienta en la cara, me quemó varias veces con una pipa, me pegó varias cachetadas, me pegó en el estomago, en lo brazos, en la cara, me obligó a tener relaciones con él.., Me dijo que me iba a meter en un balde con ácido, que me iba a descuart!*%*, que no iba a volver a ver a mi familia… Cada vez que me lastimaba se reía”, indicó la mujer.

De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, durante la investigación fueron encontrados elementos que serán utilizados como material probatorio. Las autoridades también señalaron que el presunto agresor permanecía habitualmente en el inmueble donde habrían ocurrido los hechos.

Lizeth decidió contar su historia frente a las cámaras de Más Allá del Silencio. Su testimonio busca reconstruir lo sucedido y ponerle rostro a una investigación que trascendió los titulares por la gravedad de los hechos denunciados.

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La historia también abre una conversación sobre la violencia dentro de las relaciones de pareja y sobre la importancia de escuchar a las víctimas, especialmente cuando deciden romper el silencio después de atravesar situaciones traumáticas.

En este episodio, Lizeth no solo habla de los nueve días en los que asegura haber estado privada de su libertad. También cuenta cómo logró sobrevivir y qué significa intentar reconstruir su vida después de una experiencia que, según su relato, dejó profundas huellas físicas y emocionales.

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