La tranquilidad del exclusivo conjunto residencial Bosques de Lencenillo, ubicado antes del peaje en la vía que de Bogotá conduce al municipio de La Calera, se vio alterada en las últimas horas tras confirmarse la llegada del expresidente Gustavo Petro como nuevo residente del sector. La mudanza, calificada por los habitantes como un hecho consumado y manejado con total hermetismo, desató una ola de interrogantes y malestar entre la comunidad, según dio a conocer el periodista Felipe Zuleta en los micrófonos de Blu Radio.

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De acuerdo con el relato del analista, los residentes del sector se enteraron del arribo del exmandatario cuando el trasteo ya estaba en marcha y sin previo aviso. “Fueron metiendo cositas, cajitas y vainas a la casa, cuando se dieron cuenta ya era un hecho”, señaló Zuleta al describir la forma sigilosa en la que se ejecutó la instalación en una zona donde los inmuebles alcanzan avalúos de entre 2.600 y 6.000 millones de pesos, con cánones de arrendamiento habituales que oscilan entre los 12 y 15 millones de pesos.

El meollo del asunto, que ya genera suspicacias jurídicas y financieras, radica en la figura contractual bajo la cual el exjefe de Estado ocupará el lujoso predio. Según la información expuesta en el espacio radial, tras indagar sobre el acuerdo inmobiliario, se conoció que la propietaria del inmueble es Diana Marcela Morales, quien se desempeñó como exministra de Comercio durante la administración de Petro.

Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención de los veedores y de los propios vecinos es que la dueña ha catalogado la transacción no como un contrato de arrendamiento tradicional, sino como un “préstamo a título de hospedaje” en el cual el exmandatario solo estará residiendo de manera temporal. Esta explicación abrió un abanico de dudas financieras: por un lado, se cuestiona cómo se maneja una propiedad que cuenta con una hipoteca activa ante el BBVA y cuyas obligaciones de deuda deben responderse; por el otro, surgen cuestionamientos sobre si la exfuncionaria cuenta con la trazabilidad y los respaldos documentales necesarios para justificar el origen de los recursos ante una eventual fiscalización.

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Más allá de los pormenores contractuales, el malestar en Bosques de Lencenillo tiene un componente directo de convivencia y seguridad. Los vecinos han manifestado su profunda preocupación al recordar que el propio Petro ha advertido en múltiples oportunidades sobre supuestos planes para atentar contra su vida. Ante este panorama de riesgo latente, las familias residentes en el conjunto temen por la tranquilidad de sus hijos y el impacto que los robustos esquemas de seguridad y los dispositivos de vigilancia especial puedan generar en la dinámica cotidiana del vecindario, sumando un nuevo capítulo de polémica a la agitada agenda política nacional.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.