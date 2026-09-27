Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella dirigió una alocución al país en la que abordó temas cruciales para el contexto actual colombiano, centrándose principalmente en la seguridad, la crisis fiscal, educación, salud y política exterior. Uno de los anuncios más relevantes tuvo que ver con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con la intervención, el mandatario solicitó a la justicia analizar la opción de que los investigados por el saqueo a ese organismo colaboren a cambio de posibles beneficios, siempre que aporten verdad y restituyan el daño causado.

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En sus palabras, De la Espriella insistió en un mensaje contundente para quienes hayan incurrido en corrupción: “Arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad”. Subrayó que quienes cooperen tendrían una rebaja en las sanciones, enfatizando la necesidad de actos auténticos de contrición.

Al referirse a la situación económica, el presidente alertó sobre la “crisis en la economía pública” y expuso que el Estado se encuentra sobregirado y obligado a pagar una deuda elevada, lo que implica que los ingresos actuales del país son insuficientes para cubrir estas obligaciones. Según el mandatario, persiste una economía paralela alimentada por dineros ilícitos, mientras que la deuda pública sobrepasa los ingresos fiscales. Ante este escenario, De la Espriella indicó que su gobierno, liderado en materia financiera por el ministro Miguel Gómez, ya inició conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar soluciones negociadas, priorizando criterios de austeridad y responsabilidad fiscal.

En el área de seguridad, el mandatario hizo un balance de los recientes operativos en Santa Marta y Cali, resaltando una reducción significativa en delitos clave durante agosto de 2025: los secuestros cayeron un 79 %, la extorsión un 62 % y las masacres un 58 %, según cifras presentadas en la alocución. Atribuyó estos resultados a la toma de control de las Fuerzas Armadas y un enfoque decidido sobre la legalidad.

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Además, De la Espriella reiteró que no habrá diálogos con grupos criminales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y reportó avances en operativos conjuntos de Policía y Ejército, así como capturas y controles reafirmados en diferentes regiones. Igualmente, defendió que el Estado debe proteger a los niños reclutados por actores armados y criticó antiguos enfoques permisivos frente a quienes trasgreden el derecho internacional humanitario.

En política exterior, destacó la agenda de la vicepresidencia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enfocada en la reconstrucción del país y la cooperación internacional bajo premisas de soberanía y resultados tangibles. En educación, informó sobre los avances tras el terremoto, reactivando a más de un millón de estudiantes y adaptando la infraestructura educativa mediante decretos de emergencia. Finalmente, se refirió al plan de choque en salud, aclarando que no representa un “cheque en blanco” para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y confirmando seguimiento estricto por parte de la ministra Ana María Vesga.

¿Qué beneficios propone el gobierno de Abelardo de la Espriella para los investigados por corrupción en la Ungrd?

El presidente propuso que aquellos vinculados al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que colaboren con la justicia, entreguen información relevante y resarzan los daños, puedan acceder a una rebaja en las sanciones. Este planteamiento, según lo expresado en la alocución, está sujeto a actos de arrepentimiento y verdad, buscando incentivar confesiones que permitan avanzar en la lucha contra la corrupción.

¿Cuáles son los principales resultados en seguridad reportados por el gobierno de De la Espriella durante agosto de 2025?

En su balance de gestión, el presidente destacó una disminución significativa en delitos de alto impacto: el secuestro disminuyó un 79 %, la extorsión bajó un 62 % y las masacres un 58 %, en comparación con el mismo mes del año anterior. Estos resultados fueron atribuidos a operativos más estrictos, el control directo de las Fuerzas Armadas y la decisión del gobierno de no negociar con organizaciones consideradas criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.