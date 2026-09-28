Por: El Espectador

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La muerte de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años, ha puesto de nuevo bajo la lupa la actuación policial en Colombia y el respeto por los derechos humanos durante operaciones de detención. De acuerdo con la información difundida por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el deceso se produjo luego de que Balanta fuera reducido y trasladado bajo custodia policial en el límite entre Ciudad Bolívar y Soacha. En reacción, la ONU manifestó una “profunda preocupación”, enfatizando que la protección de la vida e integridad de una persona detenida es responsabilidad ineludible del Estado. Asimismo, hizo un llamado a investigar con apego a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y dentro de la justicia ordinaria.

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La familia de Donovan ha denunciado que, durante el procedimiento, se presentaron golpes, descargas eléctricas con táser y expresiones racistas, lo cual agrava el debate público sobre el abuso de la fuerza y la discriminación racial. La Policía, por su parte, dio a conocer que siete agentes fueron apartados de sus cargos mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido. De acuerdo con el relato institucional, los uniformados intervinieron en el barrio Caracolí para atender una riña, utilizándose un dispositivo de inmovilización electrónica. Tras la detención y traslado, Donovan Balanta presentó un deterioro repentino en su salud y falleció poco después en un centro médico.

La versión de la familia contradice la oficial. Sus allegados aseguran que Donovan no participó en la supuesta riña y que su implicación comenzó cuando llegó al sector y observó el procedimiento policial contra un amigo suyo. A pesar de que reconocen que lanzó una botella, insisten en que una vez reducido fue sometido a golpes y más descargas eléctricas, cuando ya estaba esposado. Videos ciudadanos del operativo muestran a Donovan rodeado por varios agentes, pero no logran precisar la causa de su muerte, la cual hasta el 28 de septiembre seguía sin esclarecerse, pues Medicina Legal no había entregado el dictamen definitivo sobre la influencia de los golpes, el táser, una patología previa o la suma de estos factores.

Organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y figuras políticas como el alcalde Carlos Fernando Galán y el expresidente Gustavo Petro han exigido una investigación a profundidad que tome en cuenta posibles sesgos raciales y el uso desproporcionado de la fuerza. La Defensoría, citando a un grupo de expertos de Naciones Unidas conocido como EMLER, recordó que el país ha sido advertido sobre prácticas de perfilamiento racial y violencia excesiva contra afrodescendientes, aunque aclara que tales hallazgos son generales y no implican conclusión sobre este caso puntual.

Hasta el momento, la investigación disciplinaria en la Policía y las exigencias de esclarecimiento mantienen el caso abierto, a la espera de pruebas claves como la necropsia y testimonios detallados que permitan establecer responsabilidades. La presión pública y familiar demanda no solo verdad sobre el fatal desenlace de Donovan Balanta, sino garantías para evitar que episodios de abuso y discriminación vuelvan a ocurrir.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha dicho la ONU sobre el caso Donovan Balanta y el uso de la fuerza policial?

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó profunda preocupación por la muerte bajo custodia policial de Donovan Balanta y recordó que la vida e integridad de los detenidos es una responsabilidad estatal. Además, instó a las autoridades a acatar estándares internacionales y a que la investigación sea asumida por la justicia ordinaria, considerando la gravedad del caso.

¿Por qué se ha solicitado un enfoque étnico-racial en la investigación de la muerte de Donovan Balanta?

La familia, la Defensoría del Pueblo y algunas figuras políticas han pedido que se incluya un enfoque étnico-racial debido a denuncias de expresiones racistas y posibles casos de perfilamiento racial durante el procedimiento. Este enfoque busca esclarecer si la discriminación o el trato diferencial influyeron en el desenlace fatal y en la conducta de los uniformados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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