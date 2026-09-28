Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La dinámica política nacional ha comenzado a enfocarse en las próximas elecciones regionales de 2027, donde la mirada está puesta principalmente en dos grandes fuerzas del Congreso: el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Ambas colectividades, con destacada representación parlamentaria, se preparan para disputar un nuevo escenario electoral cuyo punto de convergencia es la presencia creciente del novel partido Defensores de la Patria, liderado por el actual presidente Abelardo de la Espriella, de acuerdo con información proporcionada por El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

Esta agrupación política, que sirvió de plataforma para la llegada de De la Espriella a la presidencia, busca ahora extender su influencia hacia escenarios regionales clave. Frente a ello, tanto los sectores afines al expresidente Álvaro Uribe como aquellos próximos a Gustavo Petro ya organizan movimientos internos y estrategias de preselección de candidatos en municipios y departamentos. La consigna es evitar que Defensores de la Patria ocupe espacios de poder tradicionalmente dominados por uribistas y petrismos, una situación detallada en reportajes recientes.

En un evento realizado en Antioquia, el exmandatario Uribe, en compañía de congresistas de alto perfil como Juan Espinal y Óscar Darío Pérez, dejó entrever los nombres de quienes podrían aspirar a la gobernación del departamento: Horacio Gallón y Alejandro Arbeláez. Ambos, con experiencia en la Secretaría de Infraestructura Departamental y la gerencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango respectivamente, fueron señalados por Uribe como precandidatos que atenderán las inquietudes de la comunidad, según él mismo declaró durante el encuentro realizado en el barrio La Mota, en Medellín.

Uribe enfatizó también la importancia de dar continuidad a proyectos de Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, haciéndose eco de la relación histórica entre su partido y esa administración local. Mencionó que las candidaturas definitivas deberán surgir a través de mecanismos aún por definir internamente en el partido. Además, dejó abierta la opción de establecer coaliciones, como ya ocurrió con Gutiérrez y con el actual gobernador Andrés Julián Rendón, producto de alianzas multipartidistas.

Una situación similar se vive en el Pacto Histórico, donde la movilización de bases también ha comenzado y es el propio expresidente Petro quien ha acompañado los primeros actos políticos en distintos barrios de Bogotá, enfocando nombres y estrategias para las próximas elecciones. Aunque estos movimientos aún están en fase temprana y los mecanismos para elegir las candidaturas no están cerrados, la puja entre fuerzas tradicionales y emergentes marca el inicio de una reñida campaña por el control territorial en el país.

¿Por qué el Centro Democrático y el Pacto Histórico comienzan desde ahora a organizar sus campañas regionales para 2027?

La anticipación responde a la intención de no perder espacio frente al crecimiento de Defensores de la Patria, partido fundado por Abelardo de la Espriella y convertido en protagonista tras impulsar su elección presidencial, como detalló El Espectador. Organizar las campañas con tiempo permite a estas colectividades asegurar cuadros, consolidar alianzas y definir mecanismos internos de selección de candidatos, con el fin de fortalecer su presencia y contrarrestar el avance del nuevo partido en regiones estratégicas.

¿Qué relevancia tienen las coaliciones políticas en la proyección de candidatos para las regionales de 2027?

Las coaliciones políticas se han mostrado esenciales para el éxito electoral tanto en el Centro Democrático como en la historia de gobiernos recientes, tal como señaló Uribe. Formación de alianzas amplía las bases electorales, fortalece candidaturas y facilita la continuidad de proyectos de administración local, además de ser una respuesta al desafío que supone la emergencia de nuevas fuerzas políticas como Defensores de la Patria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.