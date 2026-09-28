Por: El Espectador

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Buscar alimentos frescos a precios justos se ha vuelto una odisea para las familias más vulnerables de Funza, en Cundinamarca. Quienes reciben bonos de alimentación por parte de la Alcaldía municipal dependen exclusivamente de estos subsidios para adquirir víveres y medicamentos, pero denuncian que solo pueden redimirlos en el establecimiento “Pague Menos”, lo que limita gravemente sus opciones, según las voces recogidas en el municipio.

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De acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Funza cuenta con una población de 125.880 habitantes, de los cuales el 22 % (28.199 personas) vive en situación de pobreza. Para muchos de ellos —particularmente personas con discapacidad, adultos mayores, cuidadores, madres cabeza de hogar y víctimas del conflicto— el acceso mensual a bonos para alimentos y medicamentos resulta un apoyo crucial para su sostenimiento. Sin embargo, el esquema implementado por la Alcaldía ha generado fuertes cuestionamientos y sospechas sobre la transparencia en la adjudicación y prórroga del contrato al operador actual.

Las denuncias giran en torno a varias problemáticas: la falta de variedad, la percepción de precios elevados y la calidad cuestionable de los productos en “Pague Menos”, escenario diferente al que reportan usuarios cuando el contratista anterior era el supermercado Zapatoca. La Alcaldía, por su parte, ha señalado que solo ha recibido tres quejas formales, y rechaza cualquier insinuación sobre irregularidades en el proceso de contratación. No obstante, las autoridades ya han comenzado a investigar el caso, debido a la inquietud expresada en el municipio.

Esta situación afecta especialmente a quienes ven en el bono su única alternativa para alimentar a sus familias, ya que no pueden elegir ni dónde ni qué comprar, lo que los deja en clara desventaja frente a otros consumidores. Según la Alcaldía, el programa representa “una actividad de suma importancia para mejorar sus condiciones de vida”, pero las dudas persisten entre los beneficiarios y la comunidad veedora.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los beneficiarios de bonos de alimentación en Funza solo pueden comprar en “Pague Menos”?

Los beneficiarios de los bonos de alimentación entregados por la Alcaldía de Funza pueden redimir sus subsidios únicamente en el supermercado “Pague Menos”, de acuerdo con los términos del contrato adjudicado al actual operador. Esto ha traído críticas por la ausencia de alternativas para adquirir mejores productos y precios más competitivos, según lo manifestado por la población vulnerable.

¿Qué irregularidades han denunciado los usuarios sobre la adjudicación del contrato de bonos alimentarios en Funza?

Los usuarios han manifestado dudas sobre la transparencia en el proceso de adjudicación y prórroga del contrato de los bonos alimentarios, apuntando a condiciones desfavorables como altos precios y la calidad de los alimentos en el único establecimiento habilitado. La Alcaldía asegura haber recibido solo tres quejas y niega irregularidades, aunque las autoridades están revisando el caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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