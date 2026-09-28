Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar ha dado inicio a un proceso participativo clave para la planificación del desarrollo local: la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el instrumento normativo, técnico y de planeación con el que los municipios y distritos de Colombia definen cómo se organiza y utiliza su territorio. Para escuchar a las distintas comunidades y actores territoriales, la administración local convocó a una serie de mesas territoriales urbanas y rurales, programadas entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre, de acuerdo con información oficial publicada por la propia Alcaldía.

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Las actividades son coordinadas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal (OAPM) como parte del Convenio Interadministrativo No. CONV-008-2026, firmado entre Valledupar y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El objetivo de este trabajo conjunto es revisar los componentes del POT que ya están vencidos y tramitar modificaciones puntuales en las normas urbanísticas que rigen el municipio. Según la Alcaldía, esto permitirá que el ordenamiento del territorio refleje las realidades y necesidades actuales de Valledupar.

El calendario de jornadas empezó el lunes 28 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, con la mesa territorial para la Comuna 1, realizada en la Casa de la Cultura ‘Cecilia Caballero de López’. El martes 29 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, fue el turno de la comunidad rural de Mariangola (Nodo Rural Sur), en la Escuela Rural Juana de Tuesta, y después, a las 4:00 de la tarde, la Comuna 3 tuvo espacio en el Centro Educativo Comunal Francisco de Paula Santander.

La programación continúa el jueves 1 de octubre con el Nodo Rural Norte en la Institución Educativa Educación Media Patillal a las 9:00 de la mañana, y más tarde, a las 4:00 p. m., se desarrollará la mesa para la Comuna 5 en el colegio Comfacesar Rodolfo Campo Soto, sobre la vía a la Sierra Nevada. El viernes 2 de octubre será el cierre de las jornadas, con la Comuna 2 en la Institución Educativa Francisco Molina Sánchez a las 9:00 de la mañana y la Comuna 4 en el Salón de Eventos del Parque Sacúdete a las 5:00 p. m., en el barrio Francisco de Paula Santander.

Durante estos encuentros se llevarán a cabo talleres de cartografía social, una herramienta que permite recopilar información directamente de los habitantes sobre su entorno, influencias y necesidades territoriales. Según la Alcaldía de Valledupar, este trabajo facilitará la inclusión de temas ambientales, sociales, de infraestructura, económicos y político-administrativos en la revisión del POT, propiciando una visión más integral y participativa para el futuro del municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Valledupar?

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el instrumento que tienen los municipios como Valledupar para planificar y ordenar el uso de su territorio, regulando aspectos como el desarrollo físico, el aprovechamiento del suelo y la integración de variables ambientales, sociales y económicas. De acuerdo con la información de la Alcaldía, el POT guía la toma de decisiones y la gestión del crecimiento del municipio de manera acorde a las necesidades de la población.

¿Cuándo y dónde se realizan las mesas territoriales de revisión del POT en Valledupar?

Según la Alcaldía de Valledupar y la Oficina Asesora de Planeación Municipal, las mesas territoriales se llevan a cabo entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre en diferentes puntos de la ciudad y zonas rurales, como la Casa de la Cultura ‘Cecilia Caballero de López’, la escuela rural Juana de Tuesta en Mariangola, y los colegios Francisco Molina Sánchez y Comfacesar Rodolfo Campo Soto, entre otros espacios comunitarios, para asegurar la participación de todos los sectores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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