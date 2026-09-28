Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ilder Andrés González Castañeda, de 17 años y estudiante de grado 10.º en Paideia School, será despedido este lunes 28 de septiembre en la Catedral de Ibagué. Su fallecimiento ocurrió el sábado, tras cuatro días de lucha luego de un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado martes en la Variante de Ibagué, cerca del barrio Uribe y en la vía hacia Cajamarca. De acuerdo con la información, este accidente dejó hondamente impactada a la comunidad educativa y familiar, pues además de Ilder Andrés, también su primo, Luis Ángel Duque Castañeda de 16 años, perdió la vida.

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El siniestro tuvo lugar cuando ambos jóvenes se dirigían hacia el colegio en un vehículo que terminó volcado por motivos que siguen bajo investigación. Mientras Luis Ángel falleció en el lugar de los hechos, Ilder Andrés fue remitido de inmediato al Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia. Allí ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con diagnóstico de politraumatismo y múltiples lesiones. A pesar de los esfuerzos médicos y de permanecer con pronóstico reservado, falleció hacia las 3:22 de la tarde del sábado 26 de septiembre.

La noticia desencadenó una ola de dolor y apoyo dentro de Paideia School, donde ambos jóvenes estudiaban. La institución se unió al duelo y decretó tres días de duelo institucional —lunes, martes y miércoles— donde las banderas ondearán a media asta en memoria de Ilder Andrés. Durante estas jornadas, la comunidad educativa buscará el recogimiento y la oración para honrar su recuerdo y acompañar a sus seres queridos.

En la ceremonia de despedida, programada para las 4:00 de la tarde de este lunes en la Catedral de Ibagué, la comunidad del colegio, incluyendo estudiantes, docentes y directivos, acompañará a la familia. Como homenaje especial, los estudiantes de los grados 10.º y 11.º harán una calle de honor, convirtiendo la despedida en un acto de solidaridad y acompañamiento, según informó la institución.

La tragedia ha dejado una profunda huella de consternación, resaltando la importancia del apoyo emocional en contextos escolares y comunitarios. El último adiós de Ilder Andrés se convierte así en un momento de unión y fortaleza para familiares, compañeros y maestros, que buscan honrar la memoria de los dos adolescentes fallecidos.

¿Cuál fue el motivo del accidente de tránsito en el que fallecieron Ilder Andrés y su primo?

El accidente en el que murieron Ilder Andrés González Castañeda y Luis Ángel Duque Castañeda ocurrió cuando el vehículo en el que se movilizaban se volcó mientras iban camino al colegio sobre la Variante de Ibagué. Las causas exactas del siniestro aún son materia de investigación, por lo que no se ha determinado qué lo provocó.

¿Qué significa politraumatismo y cómo afecta a quienes lo sufren?

Politraumatismo se refiere a la presencia de múltiples lesiones graves en diferentes partes del cuerpo como resultado de un accidente. Estas heridas pueden poner en riesgo la vida de la persona, especialmente cuando afectan órganos vitales, y requieren atención médica especializada y urgente, como la que recibió Ilder Andrés González en la UCI del hospital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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