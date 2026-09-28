Por: El Espectador

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Un contador de 27 años fue víctima de una retención y extorsión en el sur de Bogotá tras responder a una falsa oferta laboral enviada por WhatsApp. Según datos citados por El Espectador, la víctima acudió al barrio Alfonso López, en Usme, donde fue interceptada por seis hombres armados. Durante cerca de cuatro horas, el contador fue llevado a una zona boscosa del parque Entre Nubes, donde fue grabado bajo amenazas y sus captores exigieron a su familia un rescate de 50 millones de pesos colombianos (COP).

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En ese lapso, los delincuentes también despojaron a la víctima de aproximadamente 15 millones de pesos, entre dinero en efectivo, objetos de valor y transacciones hechas con sus tarjetas. Luego de la extorsión, el contador fue abandonado en el barrio Villa Diana, también ubicado en el sur de la capital. La información sobre la retención fue confirmada tras la coordinación entre el Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) de Villavicencio y el Gaula de Bogotá. Hasta la mañana del 28 de septiembre, no se habían reportado capturas ni pronunciamientos oficiales sobre personas identificadas por este caso.

El mecanismo utilizado por los delincuentes consistió en contactar al joven por WhatsApp y citarlo bajo la excusa de una vacante laboral. Al llegar, lo obligaron a desplazarse hasta el parque, donde apareció el resto del grupo armado. Según su testimonio, los responsables afirmaron pertenecer a una facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y le advirtieron que estaba en una “zona roja”. Sin embargo, la víctima considera que estos sujetos solo usaron el nombre del grupo armado para intimidarlo y no serían integrantes reales.

Esta modalidad de extorsión, en la que delincuentes se hacen pasar por estructuras criminales como la Segunda Marquetalia, ha sido identificada recientemente por la Policía Nacional. De acuerdo con datos oficiales citados por el medio, se han detenido integrantes de grupos similares en Ciudad Bolívar y Usme, aunque ninguna de estas capturas ha sido vinculada directamente a la retención del contador.

La Secretaría Distrital de Seguridad advirtió en junio de 2023 sobre la circulación de mensajes y llamadas con supuestas propuestas laborales que buscan obtener datos personales, financieros o concertar encuentros en lugares privados para hurtar o extorsionar. Por ello, las autoridades recomiendan verificar siempre la legitimidad de las empresas, no entregar información confidencial y compartir los detalles de entrevistas con personas de confianza. Además, recuerdan que los procesos de selección oficiales no requieren pagos ni gestiones a través de números no corporativos. Las líneas habilitadas para denunciar extorsión incluyen la 165 del Gaula y la Línea 123 para emergencias en Bogotá.

¿Cómo identificar una falsa oferta de empleo en Bogotá?

Para detectar una oferta de empleo fraudulenta en Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad aconseja verificar la existencia legal de la empresa y confirmar el proceso de selección por canales oficiales. Es crucial evitar compartir datos personales, bancarios o contraseñas y desconfiar de mensajes enviados desde números desconocidos o propuestas laborales para las que usted no ha aplicado previamente.

¿Qué es una “zona roja” y por qué usan este término los extorsionistas?

El término “zona roja” se utiliza para referirse a áreas consideradas peligrosas por la presencia de grupos armados o delincuencia. En el caso relatado, los extorsionistas mencionaron la “zona roja” para generar miedo y aumentar la presión psicológica sobre la víctima, haciéndole creer que estaba en un sitio controlado por actores armados ilegales, aunque no existan pruebas de su pertenencia real a dichos grupos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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