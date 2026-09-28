Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El periódico El Tiempo, uno de los referentes de la prensa escrita en Colombia, anunció una transformación significativa en la presentación de su edición impresa. Según lo expresado por su dirección, este cambio consiste en la adopción del formato tabloide, una decisión que responde a las tendencias globales y a las nuevas exigencias de los lectores. La finalidad es ofrecer un periódico más práctico y manejable, sin perder la profundidad y el análisis que siempre han caracterizado a El Tiempo. Así, se busca fortalecer la identidad periodística de la casa editorial y alinearse con las preferencias de consumo actuales, donde los usuarios solicitan formatos más modernos y accesibles.

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De acuerdo con lo explicado por voceros de El Tiempo, el formato tabloide posibilita una experiencia de lectura más ágil y cómoda. El proceso de transformación se ha venido evaluando desde hace dos años, esperando el momento propicio para implementarlo. El cambio no responde solo a una cuestión de tamaño, sino a un ejercicio de evolución y adaptación, algo que los grandes diarios internacionales también han hecho. El tiempo enfatiza que los periódicos han sabido acomodarse a los retos digitales, siendo pioneros en sus versiones web y en la comprensión de los hábitos de las audiencias digitales.

Pese al auge de lo digital y lo audiovisual, la edición impresa sigue teniendo relevancia. Su importancia radica en la curaduría y jerarquización informativa que ofrece, facilitando a los lectores la comprensión de los temas más relevantes que impactan a la sociedad. Mientras que en el mundo digital la abundancia puede dificultar la diferenciación de la información relevante, el periódico en papel mantiene ese proceso de selección a cargo de editores y periodistas calificados. Por eso, desde El Tiempo consideran que la prensa impresa seguirá existiendo como un complemento esencial de las plataformas digitales.

Por otro lado, la apuesta de El Tiempo no se limita al cambio de formato. El diario está ampliando sus contenidos, aumentando el número de páginas, secciones, columnistas y análisis, lo que representa una mayor oferta informativa. Paralelamente, la compañía está estrenando una nueva rotativa y una sede moderna en el occidente de Bogotá, dotada de tecnología multimedia. Estos pasos reflejan la confianza en el futuro de la prensa escrita, aunque orientada a públicos más selectos, vinculados a grupos de decisión política, económica y académica.

En cuanto a la relación con el poder y la democracia, la dirección de El Tiempo subraya que la misión fundamental del periodismo es mantener su labor investigativa y de reportería rigurosa, sin importar los cambios de gobierno. La responsabilidad es seguir preguntando y analizando en función de las inquietudes ciudadanas, garantizando así la confianza del lector ante el reto de la desinformación y las noticias falsas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ventajas del nuevo formato tabloide que adopta El Tiempo?

El formato tabloide que asume El Tiempo permite una lectura más ágil y cómoda, facilitando el acceso y manejo del periódico físico. Además, responde a las necesidades actuales de los lectores, que buscan practicidad sin sacrificar el análisis y la profundidad. Esta transformación, según los directivos del diario, también implica mayor oferta informativa, con más páginas, secciones y columnistas.

¿Por qué la edición impresa de El Tiempo sigue siendo relevante en la era digital?

A pesar de la supremacía de lo digital, la edición impresa de El Tiempo es relevante porque ofrece curaduría y jerarquía de información, procesos que ayudan a los lectores a identificar los temas más relevantes. El periódico impreso proporciona profundidad y análisis, características que respaldan su valor frente a la inmediatez y abundancia de información en las plataformas digitales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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