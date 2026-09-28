Por: El Espectador

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Tras una serie de nombramientos que han sido ampliamente cuestionados, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidió cambiar de estrategia para conformar su equipo. De acuerdo con información divulgada por la oficina de la Presidencia y reseñada por medios como El Espectador, el mandatario se involucrará de manera directa en los procesos de selección de altos funcionarios, con el objetivo de evitar errores que ya han provocado seis destituciones en apenas 50 días de mandato.

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Entre los casos que marcaron esta decisión se encuentra el de Carlos René Montoya, quien fue nombrado presidente de Ecopetrol y, tan solo tres días después, debió presentar su carta de renuncia. Según se evidenció durante un debate en el Congreso, Montoya carecía del conocimiento necesario sobre el sector, lo que fue determinante para su salida anticipada. A esto se sumó el retiro de Ricardo Valencia de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), removido tras divulgar cifras oficiales sin la auditoría adecuada. Además, Valencia pasó por alto la directiva presidencial 001, que limita la difusión de información oficial únicamente a la Presidencia, y solo permaneció 33 días en el cargo.

Estos episodios, junto con otros cuatro cambios adicionales, motivaron al presidente De la Espriella a liderar personalmente una nueva revisión de las hojas de vida para cargos clave en el Gobierno Nacional. Según un comunicado oficial citado por El Espectador, el presidente emprendió una intensa jornada en Barranquilla para analizar minuciosamente la experiencia, trayectoria y capacidades de los aspirantes. El proceso se regirá por criterios de idoneidad, capacidad de ejecución, transparencia y compromiso con el país, buscando asegurar que los futuros funcionarios estén a la altura de los desafíos que impone la llamada "patria milagro".

Asimismo, la Presidencia anunció que los nombramientos serán comunicados de manera oficial únicamente tras completar todos los procedimientos formales. Se espera, además, que haya una mayor rigurosidad en la revisión de perfiles dentro de los diferentes ministerios, supervisión en la que el vicepresidente José Manuel Restrepo podría tener un rol relevante. Resta por verse si este nuevo enfoque permitirá al presidente De la Espriella consolidar el equipo que necesita para implementar sus políticas y evitar futuras crisis de gobernabilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los cambios más recientes en el gabinete de Abelardo de la Espriella?

En los primeros 50 días de gobierno, hasta seis funcionarios han dejado sus cargos, incluidos Carlos René Montoya, quien duró sólo tres días como presidente de Ecopetrol por falta de conocimiento del sector, y Ricardo Valencia, destituido como director del DANE tras divulgar datos sin cumplir protocolos internos y pasar por alto la directiva presidencial sobre comunicaciones.

¿Qué criterios está usando Abelardo de la Espriella para seleccionar nuevos funcionarios?

Según la Presidencia, ahora se hace una revisión exhaustiva de hojas de vida basándose en cuatro puntos: idoneidad, capacidad de ejecución, transparencia y compromiso con el país. Estos criterios buscan asegurar que los nuevos integrantes del gabinete estén calificados y comprometidos con las prioridades del Gobierno Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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