Por: El Espectador

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Un sismo de magnitud 4,2 se registró en la madrugada de hoy, con epicentro en Chaparral, Tolima, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento ocurrió a las 3:39 a.m. y fue clasificado como superficial, debido a que se originó a una profundidad menor a los 30 kilómetros. Chaparral ha venido siendo epicentro de múltiples movimientos telúricos en los últimos días, lo que ha puesto en alerta a la población local.

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De acuerdo con el sistema de reporte Sismo Sentido del SGC, este nuevo movimiento fue sentido por habitantes de 35 centros poblados. La entidad recibió 160 notificaciones ciudadanas que oscilaron entre sensaciones de "apenas sentido" y "sentido ampliamente". La mayoría de los reportes provinieron de regiones cercanas al epicentro, especialmente en los departamentos de Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Sin embargo, pese a la percepción de temblores fuertes en Quindío, en particular en proximidad a Armenia, ningún informe indicó la ocurrencia de daños en las zonas donde fue percibido el sismo.

Esta reciente actividad sísmica se suma a una serie de movimientos registrados en Chaparral desde el 20 de septiembre. Según datos del SGC, han sido más de 280 los sismos detectados en la misma área, lo que el organismo ha calificado como una actividad inusual, diferenciándola de las réplicas del terremoto de magnitud 7,4 sucedido en San José del Palmar el 10 de agosto y del enjambre sísmico registrado en Istmina, ambos en Chocó.

El SGC explica que Colombia es un país sísmicamente activo, una condición derivada de la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamérica y Caribe. Esta particular configuración genera sismos en buena parte del territorio nacional, aunque las zonas más afectadas suelen situarse en el Pacífico, donde la subducción de la placa de Nazca bajo la de Sudamérica da origen tanto a una intensa actividad sísmica, como a la formación de la cadena volcánica andina. Destaca también la existencia del “Nido Sísmico de Bucaramanga”, localizado junto a Los Santos, sitio responsable de aproximadamente el 60% de los sismos en Colombia; este fenómeno tiene presencia internacional únicamente en dos lugares adicionales: Vrancea (Rumania) e Hindu-Kush (Afganistán). En promedio, el país registra cerca de 2.500 sismos al mes y, desde el inicio del monitoreo nacional, se han contabilizado casi 300.000 eventos sísmicos en 30 años.

El Servicio Geológico Colombiano ha sido claro respecto a la imposibilidad de predecir un sismo. A pesar de los avances científicos, aún no existen herramientas precisas para conocer el momento, el lugar exacto ni la intensidad de un temblor. Lo que sí ofrecen algunas aplicaciones o sistemas de alerta temprana es una advertencia basada en la detección de ondas sísmicas iniciales, permitiendo a las personas y a las autoridades reaccionar en tiempo real y ganar unos segundos que pueden resultar vitales en ciertas ocasiones.

¿Por qué ocurren tantos sismos en Colombia?

La alta actividad sísmica en Colombia se explica por su ubicación sobre el encuentro de varias placas tectónicas, principalmente la placa de Nazca, la placa Sudamericana y la placa Caribe. La interacción constante y el fenómeno de subducción en regiones específicas, combinados con zonas de concentración sísmica como el Nido Sísmico de Bucaramanga, provocan una frecuencia de sismos notablemente superior al promedio mundial.

¿Cómo funcionan los sistemas de alerta temprana frente a los sismos?

Los sistemas de alerta temprana detectan las primeras ondas sísmicas, conocidas como ondas P, que suelen ser menos destructivas y llegan antes que las ondas fuertes. Al captar estas señales, envían notificaciones a dispositivos cercanos antes de la llegada de ondas S, más potentes. Esto brinda segundos previos de advertencia para que la población y las autoridades puedan tomar acciones preventivas, aunque no se trata de una predicción, sino de una respuesta rápida basada en sensores y tecnología.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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