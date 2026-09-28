Por: Noticiero 90 minutos

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Este lunes, varios sectores de Cali experimentarán interrupciones temporales en el suministro de agua potable debido a trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto, según confirmó la Empresa de Servicios Públicos de Cali (Emcali). De acuerdo con la información compartida, la gerencia del acueducto adelantará varias maniobras que incluyen la reposición de válvulas y labores de optimización de las redes hidráulicas en distintos puntos de la ciudad. Como consecuencia de estas acciones técnicas, se suspenderá de manera temporal el servicio de agua en las zonas en las que se realizarán las intervenciones.

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En detalle, los barrios que estarán sin agua durante el desarrollo de estos trabajos son: El Caney (carrera 80 # 42 - 50), Omar Torrijos (calle 72 Y # 27 B 25), Santa Elena (calle 23 # 31 - 11), Guayaquil (calle 18 # 14 - 78), Mojica (calle 72 Y # 28 F 101), Aguacatal (avenida 15 oeste # 7 - 20), Tequendama (calle 5 A # 41 - 20) y Acopi (carrera 39 con calle 14). Estas direcciones indican que los trabajos estarán distribuidos tanto en zonas residenciales como en áreas con potencial actividad industrial o comercial.

Emcali no solo informará sobre la suspensión, sino que explicó que las labores forman parte de los esfuerzos para mantener en condiciones óptimas la infraestructura del acueducto local, lo que garantiza a largo plazo un mejor servicio para los usuarios de la capital vallecaucana. La intervención programada responde a la necesidad de reemplazar elementos que ya han cumplido su vida útil, como válvulas, y a la actualización de las redes para asegurar la continuidad y calidad del servicio.

La empresa enfatizó la importancia de estos trabajos en el contexto de una ciudad en constante crecimiento y transformación urbana, donde el mantenimiento preventivo y correctivo resulta esencial para evitar mayores inconvenientes a la población. De igual forma, recomienda que los residentes de los sectores impactados tomen previsiones, almacenando agua suficiente para las necesidades básicas mientras se restablece el servicio.

Según la programación comunicada por Emcali, se espera que, una vez finalizadas las obras, el suministro de agua vuelva a su cauce normal. Por lo tanto, resulta clave que la comunidad siga las indicaciones de la empresa para mitigar cualquier dificultad derivada de la suspensión temporal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que no tendrán agua este lunes por trabajos de Emcali?

De acuerdo con la información oficial de Emcali, los barrios afectados por la suspensión temporal de agua debido a trabajos de reparación y mantenimiento son El Caney, Omar Torrijos, Santa Elena, Guayaquil, Mojica, Aguacatal, Tequendama y Acopi. Las direcciones específicas publicadas aseguran que los usuarios reciban información clara y precisa sobre las zonas impactadas.

¿Por qué se realizan trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto de Cali?

Los trabajos de mantenimiento y optimización de las redes de acueducto en Cali, según Emcali, buscan reemplazar válvulas que han completado su ciclo de funcionamiento y asegurar redes actualizadas para la prestación de un servicio eficiente. Estas intervenciones son preventivas y correctivas, fundamentales para garantizar la continuidad y calidad del agua suministrada a la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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