La reciente entrevista concedida por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, a Noticias Caracol continúa generando ondas expansivas en el debate político nacional. Las respuestas entregadas por la jefe del ente acusador sobre el manejo de los multimillonarios escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro no convencieron a los analistas, desatando una lluvia de duras críticas, calificaciones reprobatorias y serios cuestionamientos sobre la independencia y la velocidad de la justicia en Colombia.

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Uno de los primeros en manifestar su escepticismo fue Luis Ernesto Gómez, quien señaló que las explicaciones de la funcionaria dejan profundos vacíos y dudas sobre actuaciones neurálgicas como los procesos de Laura Sarabia, Nicolás Petro y el entramado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reiterando que la principal crítica recae en la exasperante lentitud con la que avanza el aparato investigativo. En una línea similar, la panelista Sofía Araújo cuestionó la eficacia de la Fiscalía para compulsar copias y investigar a fondo, advirtiendo que la ciudadanía se pierde entre tantos escándalos destapados, incluidos los chats que sugieren que el propio “jefe” tenía conocimiento de todo, lo que refuerza la tesis de que la reforma pensional “se compró”.

El pulso de la crítica subió de tono con la intervención del analista Aurelio Suárez, quien no tuvo contemplaciones al evaluar el desempeño de la alta funcionaria y le dio una calificación reprobatoria. “Para mí la fiscal se raja y se raja feo con uno y medio”, sentenció Suárez, al expresar su asombro por el hecho de que solo existan dos procesos abiertos en contra de Ricardo Roa, a pesar de las denuncias formales por tráfico de influencias elevadas en su momento por el entonces ministro de Hacienda.

Suárez también cuestionó duramente la forma en que la Fiscalía justificó la salida del país de Carlos Ramón González, advirtiendo que los datos “embolatados” no se limitan al caso de alias Calarcá, sino que involucran información sensible de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y los chats de Vladimir Fernández relacionados con la UNGRD. “Me declaro insatisfecho”, agregó, tildando la gestión de Camargo de sumamente floja.

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A los cuestionamientos operativos se sumó el análisis estructural planteado por Álvaro Forero, quien puso el dedo en la llaga sobre el talón de Aquiles del sistema judicial colombiano. Según el panelista, el país arrastra un problema histórico y “espantoso” al momento de integrar las ternas para la Fiscalía, donde tradicionalmente se eligen a “amigos de escritorio” de los presidentes de turno, convirtiendo la elección en un juego de intereses políticos. Para Forero, la falta de autonomía real de esta administración fiscal se ha consolidado como un obstáculo insalvable para garantizar una justicia imparcial frente a los poderes de turno.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.