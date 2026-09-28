La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, negó que haya intervenido de manera indebida en el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos y rechazó las acusaciones hechas por la exfiscal Lucila Bordes, quien estuvo al frente del expediente.

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Camargo aseguró que está dispuesta a mostrar sus comunicaciones oficiales para demostrar que no existió interferencia. Según explicó, recuerda haber intercambiado menos de dos correos electrónicos con Bordes, principalmente relacionados con solicitudes que la entonces fiscal realizó ante su despacho.

La fiscal General también se refirió a una reunión que sostuvo con Bordes y explicó que estuvo relacionada con una solicitud de preacuerdo y principio de oportunidad presentada por la defensa de Nicolás Petro.

Camargo señaló que se trató de un procedimiento habitual dentro de las funciones de la Fiscalía y que Bordes consideró que el preacuerdo no era procedente. Por esa razón, dijo, la negociación no prosperó y el proceso judicial continuó.

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Frente a la salida de Bordes del caso, Camargo negó que haya sido consecuencia de presiones internas.

Explicó que la exfiscal dejó su cargo debido al concurso de méritos mediante el cual se renovaron varios puestos de la Fiscalía. Como Bordes no participó en esa convocatoria, su posición fue ocupada por otro funcionario que sí superó el proceso.

Camargo reconoció que la decisión generó inconformidad entre funcionarios que permanecieron durante años en cargos provisionales, pero insistió en que se trató de un proceso realizado conforme a la ley.

Sobre el estado del caso contra Nicolás Petro, la fiscal General indicó que la audiencia preparatoria lleva aproximadamente dos años y medio sin concluir. Atribuyó la duración, entre otros factores, a la agenda judicial y a la estrategia de litigio utilizada durante el proceso.

Actualmente, el expediente está pendiente de una decisión del Tribunal Superior de Barranquilla sobre los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa, relacionados con las pruebas que fueron admitidas para el juicio oral.

Polémicas y logros de Petro

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